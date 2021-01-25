Лед упал с балконного козырька 5-этажки на 12-летнего мальчика

Фото балкона

Большие сосульки свисают с козырька балкона многоквартирного жилого дома в Саратове, где в субботу погиб 12-летний мальчик из-за падения на него льда с высоты, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Госжилинспекции области Анна Иванова.

Ранее следствие сообщило, что днем в субботу с пятиэтажного дома №33А на улице Азина в Заводском районе Саратова обрушился лед, в результате был смертельно травмирован 12-летний мальчик. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, предварительно, лед сошел с козырька одного из балконов. СК завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

"Панельный дом имеет пять этажей и четыре подъезда, кровля по периметру очищена. Парапет крыши сотрудники УК также чистили несколько дней назад… Жители подтверждают, что крышу очищали недавно. Несчастный случай произошел около четвертого подъезда. На козырьке балкона пятого этажа обнаружены большие сосульки. По предварительной информации, наледь могла упасть с козырька балкона пятого этажа. Законность установки козырька балкона будет проверена, по итогам проверки будут применены соответствующие меры реагирования", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что домом управляет ООО "Благоустройство", этой управляющей компании 18 января Госжилинспекция выдала предостережение для очистки крыш домов от снега и наледи.

"Инспекция всю зиму, с первого снегопада, проводила выездные рейды. Инспекторы осматривали дворы и крыши домов, у которых есть управляющие организации, и выдавали предостережения, если замечали опасность схода наледи и снега. Как правило, УК оперативно реагируют на наши замечания и в течение нескольких дней отчитываются о своей работе", - добавила Иванова.

После ЧП с ребенком глава Саратова Михаил Исаев потребовал наказать виновных по всей строгости закона, отметив, что накануне резкого потепления и весь зимний период городские власти неоднократно предупреждали собственников зданий о необходимости очистки кровель и козырьков от снега и льда. Первый замглавы городской администрации Сергей Грачев также потребовал немедленно расчистить крыши зданий в Саратове.