Как «отпустить» умершего мужа-изменника

Как простить и «отпустить» умершего мужа

Одна женщина решила поделиться неприятной историей. После смерти супруга, к ней домой пришла женщина и заявила, что она любовница ее мужа. Она долго не могла принять этот факт.

Мария поделилась историей измены покойного мужа

Мария рассказала журналистке чудовищную историю. Она прожила с супругом почти 40 лет. Он умер за полгода до рубиновой свадьбы. У него во сне оторвался тромб. Супруги даже не успели нормально попрощаться. Мария отметила, что Виктор так и хотел умереть, а не мучиться от болей и беспомощности.

На похоронах Марии было крайне сложно. С мужем ушла какая-то ее часть. Подумать и принять факт смерти женщине так и не дали. Еще на поминках Мария заметила незнакомую девушку, которая горевала не меньше ее. Спустя 9 дней она пришла на порог квартиры и шокировала женщину.

Сначала барышня заявила, что она хорошая знакомая покойного Виктора и предложила помянуть его вместе. Мария из вежливости пригласила ее в квартиру, достала вино. Немного выпив, Анжела разговорилась. Как оказалось, она была любовница ее супруга:

«Взрослому мужчине нужна молодая подруга, которая поймет его и поддержит. Он любил меня, как товарища, а Вас, Мария, как женщину».

Со слов Анжелы, Виктор изначально сказал, что она очень похожа на ее супругу в молодости. Но любовница и глазом не моргнула. Покойный мужчина часто твердил, что любит Анжелу, а домой возвращается из чувства долга.

С ее рассказа стало понятно, что отношения строились не только на любви и взаимопонимании. Виктор часто баловал ее дорогими подарками и даже отписал дачу ее сыну.

Как Мария приняла факт измены умершего супруга

Мария с улыбкой и болью в душе слушала исповедь любовницы покойного мужа. Она злилась на него за то, что он оставил ее одну с этой ужасающей правдой. Более того, Анжела почему-то набивалась к Марии в подруги, она даже предложила дружить семьями.

Женщина понимала, что нормальный человек не придется в чужой дом с грязными историями. Возможно дело в том, что скоро придется делить наследство. Мария не одну неделю провела в раздумьях. Еще одной проблемой стало то, что мужу уже ничего не предъявишь.

Мария воспользовалась простыми советами: простила, приняла факт измены и вернулась к прежней жизни. Она пересмотрела прошлое, поняла, в чем ошибалась и заблуждалась.

Источник: rsute.ru