Подробный гороскоп на февраль 2021 года от астролога Анжелы Перл для каждого знака

Гороскоп от Анжелы Перл — кладезь полезных рекомендаций, основанных на положении небесных тел

Завершающий зиму месяц пройдет отлично, если вовремя прислушаться к рекомендациям известного астролога Анжелы Перл. Ее советы будет актуальны для тех, кто знает себе цену и не готов тратить время на те дела, которые будут в этом месяце заведомо неблагоприятными.

Гороскоп от Анжелы Перл — кладезь полезных рекомендаций, основанных на положении небесных тел. Эксперты рекомендуют прислушаться к советам астролога, чтобы провести февраль на позитивной ноте и не столкнуться с неприятностями из-за опрометчивых и нежелательных поступков.

Овен

В феврале Овнов ждет замедление из-за влияния ретроградного Меркурия. Вплоть до 21 числа Овны смогут направить силы на завершение дел или продолжить ранее оставленную работу. Астролог рекомендует отложить важные начинания до конца зимы, чтобы исключить промахи и неудачи.

Телец

Вплоть до 21 февраля Тельцы будут ощущать некоторые трудности в продвижении дел. Виной этому будет энергетика ретроградного Меркурия. В это время самыми благоприятными делами будут те, которые необходимо завершить. Подведение итогов, планирование и пересмотр своих целей позволят не оступиться и выбрать верный путь к счастью.

Близнецы

Покровитель Близнецов Меркурий будет в ретроградном положении до 21 февраля, и в этот период Анжела Перл рекомендует заниматься завершением дел или исправлением ошибок. Начинать что-то новое чревато промахами, которые будут тормозить на пути к поставленной цели.

Рак

Февраль начнется с ретроградного Меркурия, и до 21 числа Раки смогут заняться возобновлением ранее отложенных дел, планированием и завершением текущей работы. Время будет идти неспешно, и из-за влияния планеты новые начинания могут сорваться, поэтому астролог рекомендует отложить их до начала весны.

Лев

Львам в феврале астролог рекомендует заниматься завершением необходимых дел, ремонтом, если он был на время отложен, переосмыслением и планированием. Влияние ретроградного Меркурия будет тормозить активность вплоть до 21 февраля, и это время не подходит для начала чего-то нового.

Дева

Девам астролог советует положиться на энергетику их планеты-управителя Меркурия, который будет в ретроградном положении до 21 февраля. В это время благоприятным будет завершение дел, исправление ошибок, возобновление ранее оставленной работы, улучшения в тех сферах жизни, которые этого требуют.

Весы

Практически весь февраль ретроградный Меркурий будет влиять на Весов. Вплоть до начала весны Весам стоит заняться завершением текущих или ранее отложенных дел. В это время любые улучшения будут уместными и позволят Весам сделать жизнь счастливее и проще.

Скорпион

Скорпионам астролог рекомендует заняться в феврале планированием и завершением текущих дел. Влияние ретроградного Меркурия совершенно не подходит для новых дел, поэтому Скорпионам не стоит рваться в бой до начала весны. Самый короткий месяц в году идеален для подведения итогов и работы над ошибками.

Стрелец

Стрельцам Анжела Перл рекомендует сосредоточиться на текущих делах, пока ретроградный Меркурий не вернется в прямое положение. Вплоть до 21 февраля не стоит начинать что-то новое — лучше заняться переделками, возобновить оставленные ранее задачи. Эти дела пойдут без проблем и препятствий.

Козерог

Трудолюбивым Козерогам Анжела Перл советует сосредоточиться на текущих делах и не торопиться с воплощением в жизнь новых идей. В период, пока Меркурий будет ретроградным, все новшества могут стать причиной неприятностей, а значит, до начала весны лучше работать с тем, что уже начато или было отложено ранее.

Водолей

У Водолеев в феврале будет возможность увидеть знаки судьбы, которые приведут к лучшей жизни. Шесть планет будут пребывать в созвездии Водолея, и для представителей этого Знака изменится многое. Несмотря на насыщенный событиями месяц, астролог рекомендует отказаться от новшеств до 21 числа — в это время Меркурий вернется в прямое движение.

Рыбы

Рыбы в феврале смогут заняться любыми делами, связанными с изменением или завершением чего-то, начатого ранее. Ретроградный Меркурий будет влиять на большинство событий, и астролог рекомендует отказаться от новшеств и дорогих покупок вплоть до начала весны. Февраля будет идеальным временем для пересмотра планов.

В феврале многие будут чувствовать неспешное течение времени, однако подгонять его не имеет смысла. Тем, кто будет вдумчиво работать и откажется от спешки, обязательно улыбнется удача.

Источник: dailyhoro.ru