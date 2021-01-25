Как избежать бед в полнолуние 28 января 2021 года и что нельзя делать в неблагоприятный период с 27 по 29 января

К слову, предки называли полнолуние в разгар зимы Волчьим: головные волки выли в лесу, наводили ужас на местных жителей.

Полнолуние в январе 2021 года состоится 28 числа

Полнолуние в январе 2021 года состоится 28 числа. Все живые организмы попадут под его влияние днем ранее. Неблагоприятный период – с 27 по 29 января. Точное время Луна будет освещена на 100% — 22:19 мск. Полнолуние наступит в 17 лунные сутки, когда происходит интуитивное познание, принимаются скоропалительные решения.

Полная Луна в январе будет оказывать влияние в знаке Льва. К слову, предки называли полнолуние в разгар зимы Волчьим: головные волки выли в лесу, наводили ужас на местных жителей. Волк – верное животное, живет в стае, создает пару на всю жизнь. Волчье полнолуние – благоприятный период, чтобы укрепить семейные узы.

Что можно делать в полнолуние 28 января 2021 года

В полнолуние ощущается прилив энергии, эмоции становятся более выраженными. Необходимо беречь здоровье, иначе высоки риски подхватить инфекцию.

28 января 2021 года можно и надо:

сконцентрироваться на важных делах;

проанализировать достижения;

укрепить силу воли;

стать решительными;

следить за своими словами;

обсудить с родственниками проблемы, недоразумения;



глубже познать себя;найти хобби;провести больше времени с родственниками;почитать интересную литературу;устроить романтический вечер для второй половинки;поблагодарить близких людей за любовь и нежность;наладить отношения с коллегами и начальством;избегать конфликтных ситуаций, ссор;заниматься физической работой;направить накопленную энергию на решение важных вопросов.

Что нельзя делать в полнолуние 28 января 2021 года

Некоторыми делами в полнолуние 28 января 2021 года заниматься не стоит. В этот день нельзя:

выяснять отношения;

конфликтовать с окружающими;

обращаться к начальству с просьбами о повышении зарплаты или по должности;

тратить средства на мелкие покупки;



весь день заниматься домашними делами;стричь и окрашивать волосы;планировать косметологические процедуры;назначать деловые встречи;организовывать собеседования, конференции, переговоры;подписывать контракты, соглашения;покупать недвижимость, машину;брать деньги в кредит;употреблять спиртные напитки.

В январе 2021 года самыми благоприятными днями будут 4, 5, 21 число, неблагоприятными – 8, 9, 12 число.

Как привлечь любовь в полнолуние

Простейший ритуал в полнолуние в январе 2021 года поможет привлечь удачу и любовь. Для его проведения используют:

— розовую свечу;

— белые цветы;

— розовые цветы.

Надо четко проговорить цель – например, встретить хорошего спутника жизни. Закрыть глаза и описать суженого – характер со внешностью, повадки. Представить, что знакомство состоялось. Затем необходимо:

призвать силы спутника, чтобы они помогли удачно провести ритуал;

веревкой выложить круг (примерный диаметр – 2.5 м), в центр поставить вазу с цветами;

зажечь свечу, призвать силу Волчьей Луны;

повторить желание вслух;

описать внешность суженого;

поблагодарить Луну за помощь, попрощаться с ней;

спрятать атрибутику ритуала, цветы – сжечь и закопать.

Источник: pronedra.ru