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Как избежать бед в полнолуние 28 января 2021 года и что нельзя делать в неблагоприятный период с 27 по 29 января

14:20 25.01.2021 Фото: pixnio.com
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К слову, предки называли полнолуние в разгар зимы Волчьим: головные волки выли в лесу, наводили ужас на местных жителей.

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Полнолуние в январе 2021 года состоится 28 числа

Полнолуние в январе 2021 года состоится 28 числа. Все живые организмы попадут под его влияние днем ранее. Неблагоприятный период – с 27 по 29 января. Точное время Луна будет освещена на 100% — 22:19 мск. Полнолуние наступит в 17 лунные сутки, когда происходит интуитивное познание, принимаются скоропалительные решения.

Полная Луна в январе будет оказывать влияние в знаке Льва. К слову, предки называли полнолуние в разгар зимы Волчьим: головные волки выли в лесу, наводили ужас на местных жителей. Волк – верное животное, живет в стае, создает пару на всю жизнь. Волчье полнолуние – благоприятный период, чтобы укрепить семейные узы.

Что можно делать в полнолуние 28 января 2021 года

В полнолуние ощущается прилив энергии, эмоции становятся более выраженными. Необходимо беречь здоровье, иначе высоки риски подхватить инфекцию.

28 января 2021 года можно и надо:

сконцентрироваться на важных делах;
проанализировать достижения;
укрепить силу воли;
стать решительными;
следить за своими словами;
обсудить с родственниками проблемы, недоразумения;

глубже познать себя;
найти хобби;
провести больше времени с родственниками;
почитать интересную литературу;
устроить романтический вечер для второй половинки;
поблагодарить близких людей за любовь и нежность;
наладить отношения с коллегами и начальством;
избегать конфликтных ситуаций, ссор;
заниматься физической работой;
направить накопленную энергию на решение важных вопросов.

Что нельзя делать в полнолуние 28 января 2021 года

Некоторыми делами в полнолуние 28 января 2021 года заниматься не стоит. В этот день нельзя:

выяснять отношения;
конфликтовать с окружающими;
обращаться к начальству с просьбами о повышении зарплаты или по должности;
тратить средства на мелкие покупки;

весь день заниматься домашними делами;
стричь и окрашивать волосы;
планировать косметологические процедуры;
назначать деловые встречи;
организовывать собеседования, конференции, переговоры;
подписывать контракты, соглашения;
покупать недвижимость, машину;
брать деньги в кредит;
употреблять спиртные напитки.

В январе 2021 года самыми благоприятными днями будут 4, 5, 21 число, неблагоприятными – 8, 9, 12 число.

Как привлечь любовь в полнолуние

Простейший ритуал в полнолуние в январе 2021 года поможет привлечь удачу и любовь. Для его проведения используют:

— розовую свечу;
— белые цветы;
— розовые цветы.

Надо четко проговорить цель – например, встретить хорошего спутника жизни. Закрыть глаза и описать суженого – характер со внешностью, повадки. Представить, что знакомство состоялось. Затем необходимо:

призвать силы спутника, чтобы они помогли удачно провести ритуал;
веревкой выложить круг (примерный диаметр – 2.5 м), в центр поставить вазу с цветами;
зажечь свечу, призвать силу Волчьей Луны;
повторить желание вслух;
описать внешность суженого;
поблагодарить Луну за помощь, попрощаться с ней;
спрятать атрибутику ритуала, цветы – сжечь и закопать.

Источник: pronedra.ru

28 января 2021 запреты дня луна полнолуние
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