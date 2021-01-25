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Полина Гагарина полностью голой снялась в фильме. Поклонники осудили звезду - мать двоих детей

01:00 25.01.2021 Фото: clutch.ua
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Какая роскошная!», «Вот это смелость, браво», «Ты же мама! Как так можно», - писали некоторые пользователи Сети, которые явно не ожидали увидеть подобного.

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Певица решила попробовать себя в роли актрисы, и в первой же дебютной серии она появилась абсолютно без одежды

Певица решила попробовать себя в роли актрисы, и в первой же дебютной серии она появилась абсолютно без одежды. Подробнее читай в нашем материале.

Певица Полина Гагарина приступила в октябре 2020 года к съемкам в сериале «Бывшие», и в первой же вышедшей на экраны серии она предстала в обнаженном виде. На ней не было даже нижнего белья.

Сама Полина Гагарина заявила, что в жизни она очень стыдлива и ей было довольно сложно сниматься в столь откровенном образе. Также новоиспеченная актриса добавила, что морально готова к любому шквалу критики.

И действительно, не всем понравилось увиденное в сериале: «Совсем стыд потеряла», «Еще одна Асмус», «Вот это фигура! Полина, это точно вы?», «Поля! Какие виды! Какая роскошная!», «Вот это смелость, браво», «Ты же мама! Как так можно», - писали некоторые пользователи Сети, которые явно не ожидали увидеть подобного.

Читай также, что 33-летняя певица Полина Гагарина вызвала бурю обсуждений из-за фотографии, которую она сделала на Мальдивах. Певица позировала спиной в купальнике, и некоторые в ее фигуре усмотрели начинающуюся анорексию. Также некоторые жаловались, что певица показывает чересчур откровенные фото. Однако таких комментариев оказалось очень мало.

Большинство поклонников начали писать в комментариях под ее фото: «Красивая девушка с шикарным голосом. Люблю ваше творчество!», «Прям Лолита Набокова», «Так сколько купальников-то было, что-то я пропустила», «Красивая! Сама добилась своим трудом и настойчивостью. А многие только языком и своим ядом брызжут и ее оговаривают. Умница! Гагара молодчина!», «Нормальная фигура, не анорексия. Что вы пристали то? Ее все устраивает, значит все хорошо».

Источник: clutch.ua

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