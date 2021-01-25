25.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

На дешевые авиабилеты дальневосточникам дал почти 11 млрд рублей Мишустин

18:30 25.01.2021 Фото: pixabay.com
1 1

Билеты по субсидируемому тарифу будут доступны всем категориям пассажиров, зарегистрированных на территории ДФО. Список регионов.

% name% title
Ранее субсидия была доступна только льготникам
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на льготные авиабилеты для жителей ДФО, сообщает пресс-служба кабмина в воскресенье.
Ранее на билеты для льготных категорий населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, граждане до 23 лет) уже было выделено 5,8 миллиарда рублей.
"На субсидирование авиаперелётов для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) в 2021 году решено направить дополнительное финансирование. Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идёт о пяти миллиардах рублей. Предполагается, что благодаря принятому решению сэкономить на авиаперевозках смогут не менее 450 тысяч человек.
"Благодаря субсидированию жители Дальнего Востока смогут приобретать авиабилеты по сниженному тарифу на перелёты более чем по 20 популярным маршрутам с территории Дальнего Востока в Москву и Санкт-Петербург. Это, в частности, маршруты в российскую столицу из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска, а также в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска", - говорится в сообщении.
Отмечается, что авиабилеты по субсидируемому тарифу будут доступны всем категориям пассажиров, зарегистрированных по месту жительства на территории субъекта, входящего в состав Дальневосточного федерального округа.
авиабилеты дфо льготные билеты субсидия Михаил Мишустин
Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Есть в ближайших планах перелеты?

Аноним, 25 января 2021 18:33
Мишустина - в президенты. Умный человек.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Обвиняют российского лыжника Большунова в нападении на финского спортсмена
19:21 25-01-2021
Обвиняют российского лыжника Большунова в нападении на финского спортсмена
7 страшных последствий ЭКО
19:20 25-01-2021
7 страшных последствий ЭКО
Путин сделал заявление о "своем дворце" из расследования Навального 1
19:03 25-01-2021
Путин сделал заявление о
Отпустить "мирно протестовавших" на незаконных акциях в России призвали в Германии
18:54 25-01-2021
Отпустить
Подробный гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
18:50 25-01-2021
Подробный гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
Выделят больше денег на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2021 году в Новосибирской области
18:45 25-01-2021
Выделят больше денег на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2021 году в Новосибирской области
Путин заявил о возможности снимать коронавирусные ограничения в России
18:35 25-01-2021
Путин заявил о возможности снимать коронавирусные ограничения в России
Стала победительницей на этапе Кубка Мира биатлонистка из Новосибирской области Евгения Павлова
18:30 25-01-2021
Стала победительницей на этапе Кубка Мира биатлонистка из Новосибирской области Евгения Павлова
На дешевые авиабилеты дальневосточникам дал почти 11 млрд рублей Мишустин 1
18:30 25-01-2021
На дешевые авиабилеты дальневосточникам дал почти 11 млрд рублей Мишустин
Когда студенты Москвы вернутся к очному обучению в ВУЗах? 1
18:20 25-01-2021
Когда студенты Москвы вернутся к очному обучению в ВУЗах?