На дешевые авиабилеты дальневосточникам дал почти 11 млрд рублей Мишустин

Билеты по субсидируемому тарифу будут доступны всем категориям пассажиров, зарегистрированных на территории ДФО. Список регионов.

Ранее субсидия была доступна только льготникам Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на льготные авиабилеты для жителей ДФО, сообщает пресс-служба кабмина в воскресенье.

Ранее на билеты для льготных категорий населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, граждане до 23 лет) уже было выделено 5,8 миллиарда рублей.

"На субсидирование авиаперелётов для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) в 2021 году решено направить дополнительное финансирование. Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идёт о пяти миллиардах рублей. Предполагается, что благодаря принятому решению сэкономить на авиаперевозках смогут не менее 450 тысяч человек.

"Благодаря субсидированию жители Дальнего Востока смогут приобретать авиабилеты по сниженному тарифу на перелёты более чем по 20 популярным маршрутам с территории Дальнего Востока в Москву и Санкт-Петербург. Это, в частности, маршруты в российскую столицу из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска, а также в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска", - говорится в сообщении.