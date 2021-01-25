Алкоголичкой назвала Ольгу Бузову мама Давида Манукяна

Анна Манукян опровергла слова теледивы о физическом насилии со стороны Давы. Женщина заявила, что ее сын никогда не поднимал руку на Олю и все то, о чем она говорит — выдумка.

Ольга Бузова рассказала о расставании с Давидом Манукяном, а также призналась, что он бил ее и изменял, поклонники певицы атаковали аккаунт мамы блогера

Скандал начинает набирать обороты. После того, как певица Ольга Бузова рассказала о расставании с Давидом Манукяном, а также призналась, что он бил ее и изменял, поклонники певицы атаковали аккаунт мамы блогера в Instagram с нелицеприятными высказываниями о ее сыне. В свою очередь родительница не стала молчать. Подробнее об этом — читайте далее в нашем материале.

Анна Манукян опровергла слова теледивы о физическом насилии со стороны Давы. Женщина заявила, что ее сын никогда не поднимал руку на Олю и все то, о чем она говорит — выдумка.

Под последней публикацией в Instagram-аккаунте мамы артиста появились комментарии, в которых пользователи Сети призывают Анну обратить внимание на поступки ее сына и заняться его воспитанием.

И Тарасов бил. И сейчас она пьяная перед всей страной сторис строчит, — ответила она одному из комментаторов.

Позже мама блогера все-таки скрыла комментарии.

Родительница Давы также обратилась к неравнодушным с просьбой прекратить травлю ее семьи:

Дорогие подписчики! Извините, но я вынуждена закрыть комментарии под своими видео и фото, потому что негаданно началась травля Давида и нашей семьи. Я сама говорю, что жизнь поставит всех и все на свои места, но пользоваться своей известностью и причинять вред людям — неприлично. Давид, как всегда, промолчит, он не позволит себе прилюдные склоки. Спасибо всем, кто знает нас и поддерживает в эту минуту. А кто делает вид, что не понимает, Бог с вами.

Напомним, полтора года все следили за историей отношений Бузовой и Манукана, а недавно пара даже сыграла свадьбу на Мальдивах. Хотя известно, что организация такого бракосочетания является скорее игровым ритуалом, а не законным актом. А на днях певица сообщила, что они больше не вместе.

Источник: hochu.ua