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Прогноз погоды в Татьянин день 25 января в Бердске: обещают трескучий мороз

06:30 25.01.2021 Фото: pexels
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Ветер северный переходом на юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

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Ветер северный переходом на юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Метеорологическая обстановка: переменная облачность, преимущественно без осадков, днем по западу местами небольшой снег, местами изморозь, дым, дымки, туманы, на дорогах гололедица. Ветер северный переходом на юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха: ночью -36, -41°С, местами до -48°С, днём -31, -36°С, местами -24, -29°С

погода прогноз
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