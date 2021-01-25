Прогноз погоды в Татьянин день 25 января в Бердске: обещают трескучий мороз

Ветер северный переходом на юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Ветер северный переходом на юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Метеорологическая обстановка: переменная облачность, преимущественно без осадков, днем по западу местами небольшой снег, местами изморозь, дым, дымки, туманы, на дорогах гололедица. Ветер северный переходом на юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха: ночью -36, -41°С, местами до -48°С, днём -31, -36°С, местами -24, -29°С