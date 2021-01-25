Как определить коронавирус по языку, рассказал ученый

Этот признак заражения назвали "ковидным языком".

Один из необычных симптомов короновирусной инфекции – появление красных пятен и язв по всему рту, особенно на языке, заметил ученый из Великобритании, профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор, пишет портал Medikforum.ru.

Этот признак заражения назвали "ковидным языком". Ротовая полость, пояснил ученый, является одной из точек входа коронавирусной инфекции в человеческий организм. Вирус поражает слизистые оболочки и приводит к появлению язв по всему рту, особенно на языке, а также к другим проблемам.

По словам Спектора, каждый пятый пациент с коронавирусной инфекцией сегодня испытывает симптомы болезни, которые еще не вошли в официальные списки признаков этой новой инфекции служб здравоохранения разных стран.

"Сегодня уже не вызывает сомнений, что коронавирусная инфекция способна поражать практически каждый орган тела, и заметить симптом заболевания можно даже на языке", — заявил британский ученый.

Издание отмечает, что Спектор – не первый ученый, который заявил о необычном симптоме COVID-19 во рту. Ранее журнал Evidence-based Dentistry описал случаи образования волдырей в полости рта у зараженных пациентов. Кроме того, известны случаи, когда коронавирус неблагоприятно отражался на состоянии зубов и десен.