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Погибли в авиакатастрофе президент и четыре футболиста бразильского "Пальмаса"

08:00 25.01.2021 Фото: pixabay
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На снимках видно, что самолет полностью уничтожен ударом о землю.

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На снимках видно, что самолет полностью уничтожен ударом о землю.
Бразильский клуб "Пальмас" сообщил о крушении в штате Токантис легкого самолета, на борту которого находились четыре игрока, президент клуба и пилот, никто из них не выжил.
"Самолет, на котором Лукас (Мейра - президент клуба - ред.) находился с пилотом Вагнером и спортсменами Лукасом Пракседешем, Гильерме Ноэ, Рануле и Маркушем Молинари, взлетел и разбился в конце взлетно-посадочной полосы Ассоциации авиации Токантинса. С сожалением сообщаем, что выживших нет", - говорится в заявлении клуба, которое публикует портал G1.

Крушение произошло утром в воскресенье, когда члены команды направлялись на матч с командой Вила-Нова в Гоянии. На снимках видно, что самолет полностью уничтожен ударом о землю.
авария авиакатастрофа Пальмас футболисты
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