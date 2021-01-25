Погибли в авиакатастрофе президент и четыре футболиста бразильского "Пальмаса"

На снимках видно, что самолет полностью уничтожен ударом о землю.

На снимках видно, что самолет полностью уничтожен ударом о землю. Бразильский клуб "Пальмас" сообщил о крушении в штате Токантис легкого самолета, на борту которого находились четыре игрока, президент клуба и пилот, никто из них не выжил.

"Самолет, на котором Лукас (Мейра - президент клуба - ред.) находился с пилотом Вагнером и спортсменами Лукасом Пракседешем, Гильерме Ноэ, Рануле и Маркушем Молинари, взлетел и разбился в конце взлетно-посадочной полосы Ассоциации авиации Токантинса. С сожалением сообщаем, что выживших нет", - говорится в заявлении клуба, которое публикует портал G1.

Mais uma tragédia no futebol Acidente com avião mata jogadores e presidente do Palmas Time se preparava para enfrentar o Vila Nova em Goiânia pela Copa Verde ➡ https://t.co/aB1r9hbZt2 pic.twitter.com/cTWQQjFVGj — ge (@geglobo) January 24, 2021

Крушение произошло утром в воскресенье, когда члены команды направлялись на матч с командой Вила-Нова в Гоянии. На снимках видно, что самолет полностью уничтожен ударом о землю.