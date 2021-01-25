Умер президент Московского зоопарка Владимир Спицин

Спасенные животные, научные открытия, международные связи – и люди, сотни людей, к каждому из которых Владимир Владимирович проявил личное участие, внимание, заботу.

22 января 2021 года умер Президент Московского зоопарка Владимир Владимирович Спицин. У него было много наград и званий: Заслуженный работник культуры РСФСР, Академик РАЕН, Президент ЕАРАЗА, Председатель Совета по координации деятельности зоопарков РФ, Орден Почета, Орден Дружбы и другие.

Но главное – Владимир Владимирович был истинно «зоопарковским человеком». Его отец был генералом, а он в 17 лет пошел работать простым грузчиком в Ленинградский зоопарк. Стал рабочим по уходу за животными в отделе орнитологии, зоотехником, заведующим отдела кормления, замдиректора по хозяйственной части. Вскоре его перевели в Москву. В 1974 году Владимир Владимирович был назначен заместителем директора нашего зоопарка по научной части, а через три года – сам стал директором.

Конец 70-х годов был крайне сложным периодом для Зоопарка – еще не закончился «послевоенный» кризис и вскоре должен был начаться кризис «перестроечный».

Требовалась срочная реконструкция – многие вольеры были ветхими, бюджета не хватало. Все, кроме капитальных работ, сотрудники делали сами – и Владимир Владимирович всегда участвовал лично. Надевал телогрейку, перчатки и выходил на территорию, подавая пример остальным.

Перечислять сделанное на энтузиазме можно долго. Лишь несколько примеров: построены вольеры для гепардов, хищных птиц, сов, журавлей, дальневосточных аистов, глухарей, фламинго, созданы новые острова на прудах зоопарка для водоплавающих птиц. возведена уникальная для СССР аквариумная экспозиция «Морской зал» в стиле «подводной лодки капитана Немо».

Владимир Владимирович лично обеспечил получение из Италии современных инкубаторов, где было выращено более восьми тысяч птенцов. Появилась Детская территория. Из здания бывшей музыкальной школы возник новый Террариум, современная коллекция которого – одна из лучших в мире.

Он любил говорить: «Зоопарк сам подбирает своих. Отсюда или уходят сразу, или остаются навсегда». Спасибо Вам, Владимир Владимирович. От всех – давних соратников и новых сотрудников. От строивших с Вами вольеры в 70-х, и тех, кто помогал освоиться с новым смартфоном. Вы были – и навсегда останетесь – нашей опорой, моральным образцом, по-настоящему хорошим человеком. Мы просто Вас очень любим – и будем любить всегда.