25.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Похороны / Происшествия

Умер президент Московского зоопарка Владимир Спицин

08:46 25.01.2021 Фото: moscowzoo.ru
0

Спасенные животные, научные открытия, международные связи – и люди, сотни людей, к каждому из которых Владимир Владимирович проявил личное участие, внимание, заботу.

Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Умер президент Московского зоопарка Владимир СпицинСкончался после прививки от коронавируса житель США: прожил лишь несколько часов после вакцинацииЕщё 660 новостей

% name% title

22 января 2021 года умер Президент Московского зоопарка Владимир Владимирович Спицин. У него было много наград и званий: Заслуженный работник культуры РСФСР, Академик РАЕН, Президент ЕАРАЗА, Председатель Совета по координации деятельности зоопарков РФ, Орден Почета, Орден Дружбы и другие.

Но главное – Владимир Владимирович был истинно «зоопарковским человеком». Его отец был генералом, а он в 17 лет пошел работать простым грузчиком в Ленинградский зоопарк. Стал рабочим по уходу за животными в отделе орнитологии, зоотехником, заведующим отдела кормления, замдиректора по хозяйственной части. Вскоре его перевели в Москву. В 1974 году Владимир Владимирович был назначен заместителем директора нашего зоопарка по научной части, а через три года – сам стал директором.

Конец 70-х годов был крайне сложным периодом для Зоопарка – еще не закончился «послевоенный» кризис и вскоре должен был начаться кризис «перестроечный».

Требовалась срочная реконструкция – многие вольеры были ветхими, бюджета не хватало. Все, кроме капитальных работ, сотрудники делали сами – и Владимир Владимирович всегда участвовал лично. Надевал телогрейку, перчатки и выходил на территорию, подавая пример остальным.

Перечислять сделанное на энтузиазме можно долго. Лишь несколько примеров: построены вольеры для гепардов, хищных птиц, сов, журавлей, дальневосточных аистов, глухарей, фламинго, созданы новые острова на прудах зоопарка для водоплавающих птиц. возведена уникальная для СССР аквариумная экспозиция «Морской зал» в стиле «подводной лодки капитана Немо».

Владимир Владимирович лично обеспечил получение из Италии современных инкубаторов, где было выращено более восьми тысяч птенцов. Появилась Детская территория. Из здания бывшей музыкальной школы возник новый Террариум, современная коллекция которого – одна из лучших в мире.

Он любил говорить: «Зоопарк сам подбирает своих. Отсюда или уходят сразу, или остаются навсегда». Спасибо Вам, Владимир Владимирович. От всех – давних соратников и новых сотрудников. От строивших с Вами вольеры в 70-х, и тех, кто помогал освоиться с новым смартфоном. Вы были – и навсегда останетесь – нашей опорой, моральным образцом, по-настоящему хорошим человеком. Мы просто Вас очень любим – и будем любить всегда.

Владимир Владимирович Спицин Президент Московского зоопарка умер Спицин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Соболезнуем.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Прогноз погоды на неделю в России: где будет тепло, а кому придется терпеть жгучие морозы?
10:15 25-01-2021
Прогноз погоды на неделю в России: где будет тепло, а кому придется терпеть жгучие морозы?
БердскКак пережил лютый 45-градусный мороз Бердск в ночь на 25 января 2021?
10:11 25-01-2021
Как пережил лютый 45-градусный мороз Бердск в ночь на 25 января 2021?
Поддержит расширение санкций против России из-за Навального Чехия
10:00 25-01-2021
Поддержит расширение санкций против России из-за Навального Чехия
БердскФотомарафон «Мой папа» стартовал в "Курьер.Среда.Бердск"
09:54 25-01-2021
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
09:52 25-01-2021
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
С Татьяниным днем красивые пожелания и открытки от всего сердца в праздник 25 января 2021 года
09:50 25-01-2021
С Татьяниным днем красивые пожелания и открытки от всего сердца в праздник 25 января 2021 года
Как уберечь экран смартфона от царапин. Все очень просто
09:45 25-01-2021
Как уберечь экран смартфона от царапин. Все очень просто
БердскВакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются 4
09:36 25-01-2021
Вакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются
Школа – это не только уроки и в Экономическом лицее это прекрасно знают!
09:36 25-01-2021
Школа – это не только уроки и в Экономическом лицее это прекрасно знают!
Поздравления с Днем студента 25 января веселые и добрые для каждого
09:33 25-01-2021
Поздравления с Днем студента 25 января веселые и добрые для каждого