Операторы объяснили проблемы в сети 23 января 2021 года. Произошел сбой

В день, когда были митинги, поступило много жалоб на плохую сеть.

В день, когда были митинги, поступило много жалоб на плохую сеть.

В интернете появилось сообщение о том, что 23 января 2021 года в работе сетей мобильных операторов возникли проблемы. Уже на следующий день, 24 января 2021 года стало известно, что произошло.

Проблемы в работе сетей мобильных операторов 23 января 2021 года

Сотрудник популярного мобильного оператора»»Билайн» 24 января 2021 года сообщил, что информация о том, что произошел масштабный сбой на мобильной сети по всей территории российского государства не является правдивой. Ранее было несколько сообщений о том, что в мобильных сетях по всей России произошел сбой, но никто не мог назвать реальную причину произошедшего.

«В отдельных районах мы действительно наблюдали возросшую нагрузку на сеть, это может сказаться на скорости доступа к некоторым ресурсам, но в целом все нормально, нет никаких масштабных сбоев, о которых сообщалось», — заявили представители мобильного оператора.

Представители еще одного мобильного оператора МТС объяснили, что что снижение скорости использования мобильной сети — это результат огромного скопления людей на ограниченном пространстве. Дело в том, что у всех этих людей идет активное использование передачи данных. Примечательно, что жалобы начали поступать на сервис DownDetector, который фиксирует различные нарушения. Проблемы действительно были, но не в таких масштабах, о которых сообщалось.

Что произошло 23 января 2021 года

Сразу несколько мобильных операторов заявили, что проблема с сетью была из-за столпотворения людей 23 января 2021 года. Известно, что в этот день на улицы Российской Федерации вышли множество людей, у которых была одна цель — скандировать фразы “Путин вор!” и “Освободите Навального”. Люди решили поддержать российского оппозиционера Алексея Навального, который был арестован сразу же по прилету в Москву из Берлина.

Оппозиционер находился в Германии и лечился в клинике “Шарите”. Несколько стран мира подтвердили отравление Алексея боевым веществом “Новичок”. По словам самого господина Навального, его отравил глава российского государства Владимир Путин, который отдал приказ властям и спецслужбам. После задержания господина Навального в Сети появился видеофильм о “главном коррупционном скандале в России”. Речь идет о якобы дворце Владимира Путина с аквадискотекой и складом грязи.

В день, когда были митинги, поступило много жалоб на плохую сеть. Представители различных мобильных операторов заявили, что столпотворение людей действительно могло повлиять на раздачу интернета, из-за этого у людей возникли некоторые трудности.

Сообщается, что митинги в России не закончились и 24 января 2021 года. Также СМИ сообщили о том, что Алексей Навальный призывает граждан продолжать митинги и выходить на улице в огромном количестве. За 23 января 2021 года поступило более двух тысяч сообщений о задержаниях. Свыше двух тысяч человек были арестованы и находятся под присмотром сотрудников правоохранительных органов.

Пользователи каких мобильных операторов жаловались на сбои в Сети 23 января 2021 года

Портал DownDetector, который занимается отслеживанием различных сбоев в интернете, сообщил о жалобах от пользователей «Мегафона», Tele2, «Билайна» и «МТС». Один из абонентов «Мегафона», который находился на Пушкинской площади в столице российского государства 23 января 2021 года, сообщил, что у него пропала связь на модеме. Примечательно, что на этой же улице проходил митинг в поддержку Алексея Навального. Пользователи начали жаловаться не только на проблемы с доступом к мобильной связи, но и на работу роутеров. Дело в том, что у некоторых юзеров установлены роутеры с поддержкой SIM-карты от мобильного оператора.

Жалоб поступало много, но не настолько, как об этом сообщал DownDetector. Об этом заявили сразу несколько представителей операторов мобильной связи. Как оказалось, сообщения о сбоях были преувеличены. По состоянию на 24 января 2021 года, ситуация с мобильной связью стабильная, жалоб очень мало, а пользователи продолжают наслаждаться качественной связью. При этом, людей на митингах уже не так много, что разгрузило сеть.

Источник: 1rre.ru