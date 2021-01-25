Высказался в поддержку Навального актер Павел Деревянко

В Ростове-на-Дону, где актер записал свое обращение, акция в поддержку Навального 23 января тоже проходила. В ней участвовало порядка 3 тыс. человек.

Он рассказал, что с момента возвращения Навального в Россию и его ареста хотел сделать это, но ему мешал страх. «Я боялся потерять рекламные контракты, какую-то работу, но совесть не позволяет мне молчать дальше. Я считаю, что то, что происходит с Алексеем, с его сторонниками, с его соратниками, — это полнейшее беззаконие, это чушь, бред, такого не должно происходить в правовом обществе, в котором, я надеюсь, я живу. Я хочу, чтобы мои дети выросли в стране, где закон это не просто пустая буква», — сказал он.

В Ростове-на-Дону, где актер записал свое обращение, акция в поддержку Навального 23 января тоже проходила. В ней участвовало порядка 3 тыс. человек.