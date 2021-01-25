Поддержит расширение санкций против России из-за Навального Чехия

В свою очередь, Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России.

Чехия на совещании руководителей МИД стран Евросоюза в понедельник поддержит расширение санкционного списка против тех лиц в России, которые имеют отношение к аресту блогера Алексея Навального, заявил глава внешнеполитического ведомства республики Томаш Петршичек.

"На заседании СМ МИД ЕС в понедельник Чехия будет выступать за расширение санкционного списка против тех лиц в России, которые имеют отношение к аресту Навального. Также будем это рассматривать и в двусторонних отношениях с представителями РФ", - сказал Петршичек, выступая в воскресенье по Чешскому ТВ.

Ранее министр в своем микроблоге в Twitter осудил арест Навального и задержание ряда участников субботних демонстраций в его поддержку в различных городах России.

По словам главы МИД, в перспективном плане Чехия должна была бы пересмотреть в целом отношения с РФ, включая экономические.

Отвечая на вопрос о том, будет ли он приглашать в МИД в связи с событиями в РФ посла России в Праге, Петршичек сказал, что обсудит с коллегами эту тему с оглядкой на существующую эпидемиологическую ситуацию. Сам министр в настоящее время болен коронавирусом и находится в изоляции.

Арест Навального и задержание ряда участников субботних демонстраций в его поддержку в ходе выступления в воскресенье в ТВ Prima осудил также первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.

Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.

Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

Источник: РИА