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Прогноз погоды на неделю в России: где будет тепло, а кому придется терпеть жгучие морозы?

10:15 25.01.2021 Фото: pixabay.com
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Циклон раскачает температурные качели и на Северо-Западе.

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Погода недели: еврозима продолжается

На юге России новая неделя стартует вполне весенней погодой: будет солнечно, а дневные часы, например, в Крыму и на Кубани до +12…+17°. Но в конце недели под влиянием холодного фронта пойдут дожди, местами возможно с мокрым снегом, и столбики термометров уже не поднимутся выше +1…+6°.

Жителей Средней Волги в первую половину недели ждут оттепели. А в четверг-пятницу сюда попадут более холодные воздушные массы, и подморозит до -1…-6°. Но и такой температурный режим существенно выше нормы.

Циклон раскачает температурные качели и на Северо-Западе. Сначала в регионе не по сезону тепло – днём на юго-западе региона до 0…+5°, но затем ожидается похолодание до 0…-5°, в Заполярье и до -12…-17°.

В Центральной России большую часть периода будет аномально тепло – днём 0…+5°, наиболее интенсивные осадки ожидаются в среду-четверг. А к пятнице подморозит до 0…-5°, и только в Черноземье сохранятся оттепели.

На Урале экстремальные морозы сменятся потеплением: преобладающая дневная температура в регионе на 6-7° выше нормы – до -3…-8°, а в начале недели местами даже возможны оттепели.

В Южной Сибири в первые дни будет стоять марсианская стужа – кое-где столбики термометров даже не поднимутся выше -30…-35°. Но затем вместе со снегопадами в регион прорвётся атлантический воздух, и на западе дневная температура составит -8…-13°, на востоке – -15…-20°.

На юге Дальнего Востока в начале недели тепло: в Приамурье -7…-12°, в Приморье до -4…+1°. Но во второй половине периода похолодает: на берегах Амура до -12…-17°, на побережье Японского моря – до -7…-12°. А вот в дни перелома погодного тренда в регионе пройдёт снег.

В Санкт-Петербурге днём +2…+5°, небольшие осадки, переходящие в дожди. И только в конце недели начнется похолодание – в полуденные часы до 0…-3°.

В Москве тепло и слякотно: +1…+4°, а наиболее интенсивные осадки пройдут в среду-четверг. К пятнице в столице станет подмораживать – днём 0…-3°.

Источник: meteovesti.ru

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