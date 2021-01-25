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Россию исключили из экспертной группы по лунной программе Gateway

10:30 25.01.2021 Фото: pixabay.com
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Рогозин заявил о готовности участвовать в проекте, если он будет основан на принципах равноправия как Международная космическая станция.

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Рогозин назвал проект американоцентричным.

Представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
По его словам, такое решение принято после многократных заявлений российской стороны о недостаточной роли в проекте.
"Представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам", — сказал собеседник агентства.

В рамках американской лунной программы на орбите Луны планируется создание станции Gateway. В 2017 году "Роскосмос" и НАСА заключили соглашение о совместном строительстве этой станции, однако позднее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отметил, что Россия не может позволить себе участвовать в Gateway, так как стране отвели недостаточно большую роль, а сам проект он назвал американоцентричным.
России доверили изготовить только один модуль станции — шлюз для выходов в открытый космос. Основной вклад в проект вносили США. Соответственно вкладу учитывалась роль страны в проекте. Рогозин заявил о готовности участвовать в проекте, если он будет основан на принципах равноправия как Международная космическая станция.
В пресс-службе госкорпорации "Роскосмос" РИА Новости сообщили, что последний раз участвовали в такой встрече в июне 2020 года. Тогда представители госкорпорации "по приглашению американской стороны принимали участие в организованном НАСА многостороннем онлайн-брифинге с участием руководителей международных космических агентств по вопросам основных приоритетов в области пилотируемого и робототехнического освоения Луны и дальнего космоса", в том числе проекта Gateway".

Источник: РИА Новости

космос луна сша
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