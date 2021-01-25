Загорелся коттедж из-за компьютера в многодетной семье по ул. Школьной в Бердске

Пожарным инспекторам предстоит выяснить не только причину возгорания, но и почему у доме многодетных не был установлен пожарный извещатель.

Возгорание в подвале дома произошло ночью

В ночь на 25 января произошел пожар в коттедже на ул. Школьной в Бердске.

Как рассказал 25 января «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела надзорной деятельности в Бердске Николай Степоненков, сообщение о пожаре дома по ул. Школьной поступило в 1.53. О возгорании сообщил сам хозяин дома.

-Произошло возгорание шкафа с компьютерным оборудованием в подвале коттеджа, уничтожены домашние вещи на площади 5 кв. метров. Жильцы находились дома. В коттедже проживает многодетная семья. Они самостоятельно эвакуировались. Пострадавших нет.

По словам Николая Анатольевича, в коттедже не был установлен пожарный извещатель. Теперь пожарным инспекторам предстоит выяснить не только причину возгорания, но и причину отсутствия средства пожарной защиты, ведь пожарные извещатели устанавливали во всех домах Бердска, где проживают многодетные. Их не установили только у тех, кто несколько раз отказался от установки извещателя.

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