Обратился к участнику драки с ОМОН чеченский депутат Адам Делимханов

Видео с потасовкой юноши с бойцами вчера широко разошлось, – на нём молодой человек, включив «режим берсерка», отчаянно лупил стражей порядка.

Депутат Госдумы и одна из нескольких правых рук Рамзана Кадырова Адам Делимханов записал обращение к молодому человеку, который вчера дрался на митинге с ОМОНовцами. Он призвал юношу сдаться властям, можно даже чеченским, причём, в кратчайшие сроки. Также он пообещал, что ему помогут «решить вопрос с властями» (видимо, речь идёт о российских – примеч.редакции)

Видео с потасовкой юноши с бойцами вчера широко разошлось, – на нём молодой человек, включив «режим берсерка», отчаянно лупил стражей порядка.

Позже юношу опознали – им оказался некий 20-летний Сайд-Мухамад Джумаев. Парня ищет полиция. Ниже приведём текст обращения Делимханова.



А вот, что именно заявил депутат Госдумы РФ Адам Делимханов (на чеченском, но мы перевели на русский):

«Как мы знаем , в Москве и регионах, якобы, на митингах гуляют черти, поддерживающие однополые браки, и говорящие, что в России такие законы должны быть.

Подобное мы не допускаем и не допустим, но все мы видели в соцсетях парня-чеченца, который оказывал сопротивление полиции.

Так вот, ты сделал преступление, так как такие люди, как Навальный, поддерживающий однополые браки, нам не подходят и не подойдут, как для мусульман и чеченцев.

С твоим отцом мы поговорили, и если ты эту позицию не поддерживаешь, и если понимаешь что такое мужество, Ислам, то тогда любому из нас напиши в Директ (видимо, Instagram – примеч.редакции) или как то свяжись с нами. Все друг-друга знаем через кого-то, ты в МГУ учишься и так далее. Так как говорят, что ты хороший парень, и отец твой говорит, что ты эти взгляды не поддерживаешь, но, если ты вдруг поддерживаешь их взгляды, тогда давай, иди до конца с ними, и мы будем знать, как с тобой быть.

Но если ты не их взглядов, тогда Рамзан сказал, что с властями тебе поможет. Ты свяжись с нами, так как мы со вчерашнего дня не можем найти тебя, если ты свяжешься, мы тебе вопрос с властями решим.»

