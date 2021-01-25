25.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Как отметит 75-летний юбилей композитор Вячеслав Добрынин

10:45 25.01.2021 Фото: youtube.com
0

Вячеслав Добрынин - автор около тысячи песен. В их числе шлягеры "Родная земля", "У нас, молодых..." ("Наши руки не для скуки"), "Все, что в жизни есть у меня".

% name% title
Композитор Вячеслав Добрынин отметит юбилей дома

Ему исполняется 75 лет.
Народный артист России Вячеслав Добрынин в понедельник принимает поздравления с 75-летием. Он решил отметить юбилей в узком кругу.

"Решили отметить по-домашнему, потому что с обстановкой вокруг мне в юбилей не повезло, - сказал музыкант в беседе с ТАСС. - Семьдесят пять - хорошая дата, но смотрю на то, что творится в мире, и понимаю, что пока не до праздника. Я бы это назвал: "Пир во время чумы".

Вячеслав Добрынин - автор около тысячи песен. В их числе шлягеры "Родная земля", "У нас, молодых..." ("Наши руки не для скуки"), "Все, что в жизни есть у меня", "На теплоходе музыка играет", "Робинзон", "Не сыпь мне соль на рану", "Старый альбом", "Ах, какая женщина", "Синий туман" и другие. Более 100 произведений композитора были написаны в соавторстве с поэтом Леонидом Дербенёвым. Песни Вячеслава Добрынина в разное время исполняли Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Александр Малинин, группы "Земляне", "Самоцветы", "Голубые гитары" и другие.
ТАСС

возраст композитор юбилей Вячеслав Добрынин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
11:46 25-01-2021
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Назвали лидеров и аутсайдеров по доверию среди губернаторов в Кремле
11:45 25-01-2021
Назвали лидеров и аутсайдеров по доверию среди губернаторов в Кремле
БердскПособие на детей с 3 до 7 лет: Подписал ли Путин закон о повышенном пособии на детей 25 января и кому положены 12 000 рублей, стало известно
11:42 25-01-2021
Пособие на детей с 3 до 7 лет: Подписал ли Путин закон о повышенном пособии на детей 25 января и кому положены 12 000 рублей, стало известно
Бостон - Кливленд. Прогноз на матч NBA 25 января
11:31 25-01-2021
Бостон - Кливленд. Прогноз на матч NBA 25 января
Предупредил Европу о "полном одиночестве" без России Маттиас Платцек
11:30 25-01-2021
Предупредил Европу о
Голы Кузяева и Азмуна принесли «Зениту» победу над «Шахтером»
11:27 25-01-2021
Голы Кузяева и Азмуна принесли «Зениту» победу над «Шахтером»
БердскСеверное сияние или световой лес из кристаллов в Новосибирске попал в кадр сибирячки с 15-го этажа? Смотрите фото
11:22 25-01-2021
Северное сияние или световой лес из кристаллов в Новосибирске попал в кадр сибирячки с 15-го этажа? Смотрите фото
Поздравления Татьяне, Тане, Танюше самые красивые 25 января 2021 года
11:20 25-01-2021
Поздравления Татьяне, Тане, Танюше самые красивые 25 января 2021 года
Заявил о небольшом количестве участников незаконных акций в России Песков
11:15 25-01-2021
Заявил о небольшом количестве участников незаконных акций в России Песков
БердскЗеркальная дата 12.02.2021: Что обязательно нужно сделать в мощную дату и что категорически запрещено, ответила нумеролог Юля Нахтигаль
11:13 25-01-2021
Зеркальная дата 12.02.2021: Что обязательно нужно сделать в мощную дату и что категорически запрещено, ответила нумеролог Юля Нахтигаль