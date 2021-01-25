Детские пособия с 1 февраля 2021 года: как они вырастут?

За счет чего произойдет рост размера детских пособий

В России намечается очередной рост ряда пособий и выплат. Прежде всего, речь идет о детских пособиях, которые по стране увеличатся уже с 1 февраля. В Минфине отмечают, что рост произойдет за счет ежегодной индексации, которая на этот раз составит 4,9%.

Сообщается, что данный показатель был рассчитан исходя из официально зафиксированного уровня инфляции в стране. По данным статистики, сам рост позволит не только покрыть выросшие, в связи с подорожанием товаров и услуг, расходы россиян, но и увеличить их благосостояние, пусть и несущественно.

На сколько увеличатся детские пособия с 1 февраля 2021 года

Согласно последним данным, утвержденное чиновниками постановление повысит детские пособия следующим образом:

при постановке на учет в ранние сроки беременности заявителям будет назначаться сумма в размере 708,23 рубля (ранее этот показатель составлял 675,15 рубля);

что касается единовременного пособия при рождении ребенка, то оно увеличится более чем на 850 рублей и составит уже 18 тыс. 886 рублей;

по уходу за ребенком до полутора лет власти будут выплачивать семьям по 7 тыс. 82 рубля.

В целом же, утвержденный коэффициент индексации регулярных выплат позволит получать повышенные пособия почти 15 млн россиян. В Минтруде отмечают, что все расчеты производились исходя из ранее утвержденных выплат. Пока что в ведомстве не сообщают о следующем этапе пересмотра размеров выплат и пособий семьям с детьми.

Какие еще выплаты и пособия будут увеличены в России

Помимо вышеуказанных выплат, которые увеличатся в России с 1 февраля, жителей страны ожидают и прочие нововведения. Так, например, планируется рост пособия на погребение. Его размер также увеличится согласно утвержденному плану индексации, то есть на 4,9%. Таким образом, оно составит уже 6 тыс. 424 рубля вместо ранее назначаемых 6 тыс. 124 рублей.

Более чем на 15 тыс. вырастет и самое большое по размеру пособие. Речь идет о выплате, что назначается в связи с несчастным случаем на производстве или же профессиональным заболеванием. Обозначенная категория граждан сможет претендовать на помощь со стороны государства, размер которой составит порядка 334 тыс. рублей.

Отдельно сообщается также о росте пособий, которые получают в настоящее время ветераны ВОВ, инвалиды, герои РФ и СССР. Также увеличатся выплаты и тем, кто подвергся негативным последствиям вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Источник: 1rre