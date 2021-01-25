25.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Детские пособия с 1 февраля 2021 года: как они вырастут?

15:20 25.01.2021 Фото: pixabay
0

В России намечается очередной рост ряда пособий и выплат. Прежде всего, речь идет о детских пособиях, которые по стране увеличатся уже с 1 февраля.

% name% title
Рост произойдет за счет ежегодной индексации

Детские пособия вырастут в России с 1 февраля 2021 года. Это произойдет за счет очередного этапа индексации. Соответствующее постановление Правительства РФ «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году» уже рассмотрено и принято чиновниками страны. Кроме того, большими станут и размеры некоторых других выплат.

За счет чего произойдет рост размера детских пособий

В России намечается очередной рост ряда пособий и выплат. Прежде всего, речь идет о детских пособиях, которые по стране увеличатся уже с 1 февраля. В Минфине отмечают, что рост произойдет за счет ежегодной индексации, которая на этот раз составит 4,9%.

Сообщается, что данный показатель был рассчитан исходя из официально зафиксированного уровня инфляции в стране. По данным статистики, сам рост позволит не только покрыть выросшие, в связи с подорожанием товаров и услуг, расходы россиян, но и увеличить их благосостояние, пусть и несущественно.

На сколько увеличатся детские пособия с 1 февраля 2021 года

Согласно последним данным, утвержденное чиновниками постановление повысит детские пособия следующим образом:

  • при постановке на учет в ранние сроки беременности заявителям будет назначаться сумма в размере 708,23 рубля (ранее этот показатель составлял 675,15 рубля);
  • что касается единовременного пособия при рождении ребенка, то оно увеличится более чем на 850 рублей и составит уже 18 тыс. 886 рублей;
  • по уходу за ребенком до полутора лет власти будут выплачивать семьям по 7 тыс. 82 рубля.

В целом же, утвержденный коэффициент индексации регулярных выплат позволит получать повышенные пособия почти 15 млн россиян. В Минтруде отмечают, что все расчеты производились исходя из ранее утвержденных выплат. Пока что в ведомстве не сообщают о следующем этапе пересмотра размеров выплат и пособий семьям с детьми.

Какие еще выплаты и пособия будут увеличены в России

Помимо вышеуказанных выплат, которые увеличатся в России с 1 февраля, жителей страны ожидают и прочие нововведения. Так, например, планируется рост пособия на погребение. Его размер также увеличится согласно утвержденному плану индексации, то есть на 4,9%. Таким образом, оно составит уже 6 тыс. 424 рубля вместо ранее назначаемых 6 тыс. 124 рублей.

Более чем на 15 тыс. вырастет и самое большое по размеру пособие. Речь идет о выплате, что назначается в связи с несчастным случаем на производстве или же профессиональным заболеванием. Обозначенная категория граждан сможет претендовать на помощь со стороны государства, размер которой составит порядка 334 тыс. рублей.

Отдельно сообщается также о росте пособий, которые получают в настоящее время ветераны ВОВ, инвалиды, герои РФ и СССР. Также увеличатся выплаты и тем, кто подвергся негативным последствиям вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Источник: 1rre

детские выплаты индексация пособий февраль 2021 Минфин РФ
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас нет проблем с получением необходимых выплат?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПутина или Навального выбирают жители Бердска? Результат "голосования" шокирует
16:27 25-01-2021
Путина или Навального выбирают жители Бердска? Результат
ЕДВ ветеранам боевых действий - 2021: когда и на сколько вырастет размер пособия
16:20 25-01-2021
ЕДВ ветеранам боевых действий - 2021: когда и на сколько вырастет размер пособия
Какие штрафы ждут автолюбителей в 2021 году, рассказал юрист
16:15 25-01-2021
Какие штрафы ждут автолюбителей в 2021 году, рассказал юрист
Фото британского штамма коронавируса: как он выглядит
16:00 25-01-2021
Фото британского штамма коронавируса: как он выглядит
Смерть от коронавируса: сколько человек потеряла Россия за сутки на 25 января
15:55 25-01-2021
Смерть от коронавируса: сколько человек потеряла Россия за сутки на 25 января
БердскОфициальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
15:54 25-01-2021
Официальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
Коронавирус в России: число зараженных за сутки на 25 января. Статистика удивляет
15:52 25-01-2021
Коронавирус в России: число зараженных за сутки на 25 января. Статистика удивляет
Повышение социальных выплат в 2021 году: когда и кому ждать? 1
15:50 25-01-2021
Повышение социальных выплат в 2021 году: когда и кому ждать?
БердскПереболели коронавирусом дважды, уверен 1% жителей Бердска. Болели ли вы - пройдите опрос
15:45 25-01-2021
Переболели коронавирусом дважды, уверен 1% жителей Бердска. Болели ли вы - пройдите опрос
Нейрохирурги удалили женщине огромную опухоль мозга в Новосибирске
15:45 25-01-2021
Нейрохирурги удалили женщине огромную опухоль мозга в Новосибирске