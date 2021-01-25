Предупредил Европу о "полном одиночестве" без России Маттиас Платцек

Немецкий политик предупредил Европу о "полном одиночестве" без России

Немецкий политик, бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек в интервью медиагруппе RND заявил о важности возобновления взаимовыгодных отношений между Москвой и Брюсселем.

Он призывает начать работу над совместной архитектурой безопасности с Россией на равных условиях. Если этого не произойдет, то Европа может подтолкнуть страну к дальнейшему сближению с Китаем, считает экс-премьер.

"Потом, если в США снова изберут "неправильного" президента — а такое может произойти — мы, европейцы, можем внезапно оказаться в полном одиночестве в этом мире", — пояснил Платцек.

По его мнению, странам Евросоюза не удастся решить стоящие перед ними сложные вопросы без участия России. Платцек уточнил, что в сферу насущных вопросов входит изменение климата, борьба с терроризмом, проблема беженцев, безопасность на Ближнем и Среднем Востоке, разоружение.

"Между нами и Россией нет океана. И одного этого уже достаточно, чтобы заботиться об улучшении отношений", — отметил он.

Немецкий политик уверен, что настало время переосмыслить санкционную политику в отношении Москвы. Ограничения, по его словам, нанесли ущерб обеим сторонам, а также привели к ухудшению политических отношений и росту угрозы военного обострения.

Источник: РИА Новости