Как пережил лютый 45-градусный мороз Бердск в ночь на 25 января 2021?

Бердск накрыло морозной дымкой

Почти без происшествий пережил лютый мороз за -40 градусов в ночь на 25 января Бердск.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного отряда Николай Ярманов, 24 и 25 января на пульт дежурного не поступило ни одного вызова на происшествия. Морозы, люди сидят по домам, отметил Николай Егорович.

По словам начальника управления гражданской защиты населения Василия Пономарева, город переживает морозы без аварий и отключений в сфере ЖКХ.

Единственным происшествием в ночь на 25 января стал пожар в коттедже многодетной семьи по ул. Школьной. Горел шкаф с компьютерным оборудованием и вещи на площади 5 кв. метров в подвале дома. Семья эвакуировалась самостоятельно. Никто не пострадал.

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