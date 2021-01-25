США не могут восприниматься как судьи после последних событий в собственной стране, "окончательно вскрывших роль их медиа и интернет-платформ как инструментов идейной диктатуры".

Пушков назвал пережиток прошлого, от которого России пора избавиться

Сенатор Алексей Пушков в Telegram заявил, что необходимо перестать обращать внимание на мнение западных деятелей о России.

"У нас, в России слишком много внимания уделяют тому, что о нас пишут и говорят на Западе. Это пережиток конца 1980-1990-ых, когда главной целью стало одно — понравиться США и Западу. Но этот пережиток пора оставить в прошлом", — написал Пушков.

В качестве примера политик привел статью в "не самой влиятельной газете", которую "повсеместно цитировали", и высказывание экс-помощницы бывшего президента США Дональда Трампа, которое, по словам Пушкова, стало "на полдня одной из главных новостей в стране". Однако, парламентарий не уточнил, о каком именно высказывании и издании идет речь.



Сенатор отметил, что пора понять негативное отношение Запада к России.

"Продолжая мерить себя их стандартами и отзывами, мы лишь подтверждаем некую собственную вторичность. Словно они — судьи, они выносят оценки, а мы — подсудимые, мы пытаемся оправдаться и эти оценки опровергать", — объяснил Пушков.

Пушков указал, что США не могут восприниматься как судьи после последних событий в собственной стране, "окончательно вскрывших роль их медиа и интернет-платформ как инструментов идейной диктатуры". Сенатор подчеркнул, что Россия имеет право на собственные критерии и собственные оценки своих действий, и если Соединенные Штаты продолжат "по инерции играть роль судьи", на которую не имеют ни морального, ни политического права, Москва "не должна по инерции это принимать".