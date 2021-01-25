Выходные и праздничные дни в феврале и марте 2021 года: как будем отдыхать?

Самым значимым праздничным событием для россиян в марте 2021 года является Международный женский день. Это событие ожидают все представительницы слабого пола.

В феврале граждане отдыхают 23 числа — в эту дату Россия отмечает День Защитника Отечества

Как россияне отдыхают в феврале и марте 2021 года

Не так давно стало известно, какие выходные будут в феврале 2021 года и как россияне будут отдыхать в этот период. Больше всего граждан РФ интересовал праздник, который выпадал на 23 февраля. День Защитника Отечества — один из самых значимых праздников на территории российского государства, многие люди отдыхают в этот день.

Сообщается, что в марте 2021 года, как и в феврале, всего один выходной — он выпадает на 8 марта, понедельник. Это значит, что россияне будут отдыхать в этот день. Остальные выходные дни — это привычные суббота и воскресенье: 6 и 7, 13 и 14, 20 и 21, 27 и 28 марта соответственно.

В апреле выходных дней не будет, однако в мае граждане РФ смогут отдохнуть целых два дня — 3 и 10 мая. Известно, что 9 мая в 2021 году выпадает на воскресный день. Следующий выходной будет в июне — 14 числа.

Производственный календарь на 2021 год в России

Власти российского государства представили производственный календарь еще за несколько месяцев до Нового года. Вначале глава правительства Михаил Мишустин объявил, что 31 декабря будет сокращенным рабочим днем. Однако позже власти решили скорректировать планы, и объявили 31 декабря выходным днем. Это помогло россиянам насладиться заслуженным отдыхом и побыть со своими семьями.

В производственном календаре сказано, что период с 1 по 10 января 2021 года — это выходные дни. В феврале граждане отдыхают 23 числа — в эту дату Россия отмечает День Защитника Отечества.

Примечательно, что официальные праздничные выходные дни есть и в ноябре 2021 года — 4 и 5 числа, когда россияне будут отмечать День народного единства.

Последний официальный выходной день в России в 2021 году — это 31 декабря. Представители Министерства труда и власти РФ решили, что эту дату необходимо сделать всероссийским выходным днем, но в рамках эксперимента выходной будет пока только в этом году.

Главный праздник марта 2021 года

Самым значимым праздничным событием для россиян в марте 2021 года является Международный женский день. Это событие ожидают все представительницы слабого пола, ведь в такой день можно расслабиться, отдохнуть и заняться своими делами. Также прекрасные дамы получают поздравления в эту дату и задаются лишь одним вопросом, куда складывать все подаренные букеты.

Известно, что Международный женский день отмечают уже больше века, но это касается запада. На территории российского государства 8 марта стало официальным праздником только в 1921 году. Через три года россияне будут справлять вековой юбилей одного из самых прекрасных праздников.

На территорию Советского Союза из Европы данное торжество «привезла» революционерка Александра Коллонтай. Эта девушка была сторонницей сексуального раскрепощения женщин и инициатором попытки ревизовать Александро-Невскую лавру в Петрограде.

Само праздничное событие появилось в борьбе за эмансипацию и право избирательного голоса. Первыми с подобными требованиями вышли дамы из Нью-Йорка в 1908 году — это произошло 8 марта. Именно этот день и был впоследствии объявлен праздником — Международным женским днем.

Для представительниц слабого пола это не просто праздник, а настоящий глоток свежего воздуха. В эту дату девушки и женщины получают огромное количество поздравлений, им вручают подарки и цветы, дарят открытки и балуют сладостями. В некоторых заведениях могут устроить бесплатную дегустацию сладостей для представительниц слабого пола.

В Европе в честь женщин устраивают концерты, на которых выступают мужчины. Артисты поют поздравительные композиции и выводят нескольких женщин на сцену, чтобы публика встретила их цветами. Этот праздник является особенным. В России его любят и ценят, а потому для женщин этот день сделали выходным.

Источник: 1rre