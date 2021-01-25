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Объяснила появление детей на несанкционированных акциях омбудсмен Кузнецова

12:00 25.01.2021 Фото: pixabay.com
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В Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях 23 января.

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Несовершеннолетние в ряде регионов приходили на несанкционированные акции скорее из-за любопытства, в качестве зрителей

Несовершеннолетние в ряде регионов приходили на несанкционированные акции скорее из-за любопытства, в качестве зрителей. Об этом сообщила «РИА Новости» в субботу, 23 января, детский омбудсмен Анна Кузнецова.
«Мы на связи с регионами. Где-то совсем не было митингов — в Ханты-Мансийском автономном округе, Еврейской автономной области, на Чукотке. Где-то всё было спокойно, и дети пришли больше из-за любопытства, в качестве зрителей, например, Барнаул, Бурятия, Благовещенск», — заявила Кузнецова, ее слова процитировала пресс-служба.

Она признала, что есть регионы, в которых в числе задержанных оказались несовершеннолетние. В частности, такая ситуация произошла во Владивостоке и Южно-Сахалинске.

«Мы продолжаем следить за ситуацией. На месте работают коллеги — уполномоченные по правам ребенка. Советы отцов в регионах активно подключились, наблюдают за соблюдением прав детей», — сказала омбудсмен.

Она также рассказала, что порядка 15 детей задержаны в Москве. По ее словам, самым маленьким из них было девять и 12 лет. Кузнецова добавила, что многие несовершеннолетние уже отпущены, а задерживали их, чтобы передать законным представителям.

Ранее 23 января Кузнецова уже осудила призывы к несовершеннолетним выйти на несанкционированные акции, отметив опасность, с которой дети могут столкнуться на таких шествиях.

Кроме того, в настоящее время в социальных сетях набирает популярность видеоролик, на котором 12-летний ребенок рассказывает, зачем пришел на несанкционированную акцию. На вопрос журналиста о том, какие у него есть претензии к действующей власти, ребенок ответил, что никаких и он «просто пришел посмотреть».

В разных городах России 23 января проходят несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста.

За день до этого в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. Отмечалось, что 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в акциях в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

В Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях 23 января.

Источник: Известия

митинг несовершеннолетний протесты силовое подавление Анна Кузнецова
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