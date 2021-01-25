Начали разработку истребителя-перехватчика нового поколения в России

В Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" заявляли, что МиГ-41, разрабатываемый на замену высотному перехватчику МиГ-31, сможет выполнять задачи в космосе.

Россия славится боевыми самолетами

Госкорпорация "Ростех" сообщила о начале разработки истребителя-перехватчика нового поколения.

"Проект перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата под условным обозначением "МиГ-41" находится на стадии опытно-конструкторских работ", — добавили в компании.

Опытно-конструкторские работы завершаются созданием прототипа.

Ранее в Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" заявляли, что МиГ-41, разрабатываемый на замену высотному перехватчику МиГ-31, сможет выполнять задачи в космосе.

Отмечалось, что он станет "абсолютно новым самолетом", а не глубокой модернизацией предшественника. В МиГ-41 будут использованы совершенно новые технологии по работе в Арктике, а в перспективе он сможет выполнять задачи без пилота.

Американский журнал Military Watch в прошлом году спрогнозировал, какими могут быть российские боевые самолеты будущего. В частности, о МиГ-41 сообщалось, что он будет сочетать преимущества перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31 и технологии нового поколения. Таким образом, отмечало издание, МиГ-41 сможет угрожать вражеским спутникам.