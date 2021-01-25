25.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Начали разработку истребителя-перехватчика нового поколения в России

13:00 25.01.2021 Фото: pixabay.com
0

В Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" заявляли, что МиГ-41, разрабатываемый на замену высотному перехватчику МиГ-31, сможет выполнять задачи в космосе.

% name% title
Россия славится боевыми самолетами

Госкорпорация "Ростех" сообщила о начале разработки истребителя-перехватчика нового поколения.

"Проект перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата под условным обозначением "МиГ-41" находится на стадии опытно-конструкторских работ", — добавили в компании.
Опытно-конструкторские работы завершаются созданием прототипа.

Ранее в Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" заявляли, что МиГ-41, разрабатываемый на замену высотному перехватчику МиГ-31, сможет выполнять задачи в космосе.
Отмечалось, что он станет "абсолютно новым самолетом", а не глубокой модернизацией предшественника. В МиГ-41 будут использованы совершенно новые технологии по работе в Арктике, а в перспективе он сможет выполнять задачи без пилота.

Американский журнал Military Watch в прошлом году спрогнозировал, какими могут быть российские боевые самолеты будущего. В частности, о МиГ-41 сообщалось, что он будет сочетать преимущества перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31 и технологии нового поколения. Таким образом, отмечало издание, МиГ-41 сможет угрожать вражеским спутникам.

вооружение истребитель
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Когда построят?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Алкоголичкой назвала Ольгу Бузову мама Давида Манукяна
13:20 25-01-2021
Алкоголичкой назвала Ольгу Бузову мама Давида Манукяна
Спасся от мороза в заброшенном садовом домике заблудившийся лыжник на Алтае
13:15 25-01-2021
Спасся от мороза в заброшенном садовом домике заблудившийся лыжник на Алтае
Начали разработку истребителя-перехватчика нового поколения в России
13:00 25-01-2021
Начали разработку истребителя-перехватчика нового поколения в России
Магнитные бури в феврале 2021: Первый удар произойдет уже 1 февраля. Сколько дней всего продлится буря?
12:50 25-01-2021
Магнитные бури в феврале 2021: Первый удар произойдет уже 1 февраля. Сколько дней всего продлится буря?
Будут ли штрафовать за опоздание с поверкой счетчика, рассказала жилинспекция
12:45 25-01-2021
Будут ли штрафовать за опоздание с поверкой счетчика, рассказала жилинспекция
Когда разблокируют социальную транспортную карту для людей 65+ в Москве: Пенсионеры в ужасе от запретов из-за вакцинации от коронавируса 1
12:35 25-01-2021
Когда разблокируют социальную транспортную карту для людей 65+ в Москве: Пенсионеры в ужасе от запретов из-за вакцинации от коронавируса
Игровые зоны в ТЦ и детские лагеря откроют с 1 февраля в Новосибирской области
12:35 25-01-2021
Игровые зоны в ТЦ и детские лагеря откроют с 1 февраля в Новосибирской области
Неизвестные заблокировали работу аквапарка в Новосибирске 1
12:31 25-01-2021
Неизвестные заблокировали работу аквапарка в Новосибирске
Разрешили не ходить на занятия в сильный мороз школьникам Новосибирска
12:30 25-01-2021
Разрешили не ходить на занятия в сильный мороз школьникам Новосибирска
5 опасных дней в феврале 2021 года: Как избежать неприятностей и какие даты?
12:20 25-01-2021
5 опасных дней в феврале 2021 года: Как избежать неприятностей и какие даты?