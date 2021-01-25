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Выехало на проверку школы №5 Бердска после избиения 4-классника правительство Новосибирской области

10:40 25.01.2021 Фото: pixabay.com
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О результатах работы комиссии информация будет дана дополнительно.

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В Новосибирской области по сообщению СМИ об избиении 10-летнего школьника одноклассниками организована доследственная проверка

Комиссия министерства образования Новосибирской области выехала в Бердск в связи с сообщениями об избиении в школе № 5 г. Бердска. Напомним, 10-летнего школьника избили одноклассники. СК организовал доследственную проверку, сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Кулешова.

- Министерству образования Новосибирской области об этом случае стало известно поздним вечером 22.01.2021. С управлением образования г. Бердска по ситуации в школе министерство начало работу в субботу 23 января, сегодня для рассмотрения всех обстоятельств дела в школу выезжают специалисты министерства образования. О результатах работы комиссии информация будет дана дополнительно, - сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в правительстве региона сегодня, 25 января.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", днем 21 января в Бердске толпа школьников настигла идущего с уроков четвероклассника. Двое били, а шестеро, в том числе две девочки, снимали побои на видео. Били до момента, пока проходившая мимо женщина не отогнала их и не увела плачущего ребенка домой.

СК уже начал проверку, как писал Курьер. Среда.Бердск

драка избили
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От редакции

Чем это закончится?

Смотрящий, 25 января 2021 10:51
НВР:Снятием директора школы - плохая воспитательная работа , как среди учителей так и среди учеников. Раньше было так.
Аноним, 25 января 2021 11:30
Сейчас своих не бросают, виноваты будут родители
Аноним, 25 января 2021 11:11
Жестокость и ДЕТИ. Жаль молодое поколение, Мы дрались,но не для ХАЙПа,а защищали свою ЧЕСТЬ или за воровство. У меня одноклассник воровал бутерброды из сумки.Подследела и когда очередной раз хотел украсть и на месте преступления получил по шеи. Судьбы сложились по разному.Он всю свою жизнь просидел по тюрьмам и его брат ,даже не знает ЖИВ ли. Семья была большая у них и благополучная. В семье -не без урода.
Аноним, 25 января 2021 11:28
А родителей наградить этих детей ??? Воспитание идет ,что мы вложили ребенку ДОМА. Хорошо свалить на УЧИТЕЛЕЙ,они учат наших детей -читать и писать,а воспитываем МЫ-РОДИТЕЛИ!!!!

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