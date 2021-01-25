Выехало на проверку школы №5 Бердска после избиения 4-классника правительство Новосибирской области

В Новосибирской области по сообщению СМИ об избиении 10-летнего школьника одноклассниками организована доследственная проверка

Комиссия министерства образования Новосибирской области выехала в Бердск в связи с сообщениями об избиении в школе № 5 г. Бердска. Напомним, 10-летнего школьника избили одноклассники. СК организовал доследственную проверку, сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Кулешова.

- Министерству образования Новосибирской области об этом случае стало известно поздним вечером 22.01.2021. С управлением образования г. Бердска по ситуации в школе министерство начало работу в субботу 23 января, сегодня для рассмотрения всех обстоятельств дела в школу выезжают специалисты министерства образования. О результатах работы комиссии информация будет дана дополнительно, - сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в правительстве региона сегодня, 25 января.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", днем 21 января в Бердске толпа школьников настигла идущего с уроков четвероклассника. Двое били, а шестеро, в том числе две девочки, снимали побои на видео. Били до момента, пока проходившая мимо женщина не отогнала их и не увела плачущего ребенка домой.

СК уже начал проверку, как писал Курьер. Среда.Бердск