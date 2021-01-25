Что будет с долларом в России в 2021 году: прогноз экономистов

При цене нефти на уровне 50 долларов за баррель и на фоне восстановления объемов производства сырья доллар будет стоить в России от 70-ти до 72-х рублей.

Курс национальной валюты России может варьироваться в пределах «коридора» от 66 до 76 рублей за доллар

Экономисты Saxo Bank прогнозируют, что в 2021 году доллар будет стоить в России от 65-ти до 70-ти рублей. Базовый сценарий специалистов компании «Финам» предполагает в свою очередь отметки от 69-ти до 72-х рублей за доллар.

Однако, если более широким будет в этом году диапазон нефтяных котировок (от 40 до 60 долларов за «бочку»), то курс национальной валюты России может варьироваться в пределах «коридора» от 66 до 76 рублей за доллар, констатировали эксперты.

Каким будет курс доллара на фоне санкционных рисков?

Если будут реализованы риски санкционного и/или геополитического характера, то доллар окажется способен на обновление максимумов 2020-го года. «Американец» сможет превысить в таком случае уровень в 80 рублей, следует из прогнозов аналитика ГК «Финам» Анны Зайцевой.

Говоря о внешних факторах, которые поспособствуют укреплению национальной валюты России, специалист указала на прогнозируемое повышение спроса на валюты стран с развивающимися экономиками на фоне ультрамягкой денежно-кредитной политики ключевых Центробанков мира.

Множество глобальных институциональных инвесторов вынуждены будут в таких условиях наращивать вложения в активы, несущие риски. Они будут обеспечивать таким образом целевые уровни свои доходов, пояснила эксперт.

Когда доллар обвалится ниже ₽70?

По мнению аналитика Металлинвестбанка Сергея Романчука, рубль ожидает в наступившем году приблизительно то же самое, что и остальные валюты развивающихся рынков. В общем прогнозе эксперта говорится, в частности, о разрешении ситуации с пандемией коронавируса и о покупках рисковых активов инвесторами по всему миру. Во всяком случае, в первом полугодии 2021-го, уточнил Романчук.

Это означает, что рубль сможет укрепить свои позиции, а доллар будет обваливаться, констатировал аналитик. Средним курсом на этот год будет 70 рублей за доллар. При хорошей конъюнктуре «американец» упадет до 65-ти рублей, полагает Сергей Романчук.

Экономист Bank of America Владимир Осаковский в свою очередь прогнозирует доллар по 68 рублей к концу текущего года. Эксперт сообщил, что инвесторы находятся сейчас в ожидании, пока нормализуются геополитические риски на фоне изменений в политике в США.

«В целом мы оцениваем перспективы рубля как позитивные», — говорится в прогнозе Bank of America.

Главное – не оказаться в «черном списке»

Из базового прогноза управляющего активами «МКБ Инвестиции» Михаила Поддубского следует, что в 2021 году локальное восстановление позиций национальной валюты России произойдет едва ли. При цене нефти на уровне 50 долларов за баррель и на фоне восстановления объемов производства сырья доллар будет стоить в России от 70-ти до 72-х рублей, констатировал аналитик.

Однако, за изменениями интереса инвесторов ко всем развивающимся рынкам и за острым восприятием рисков санкционного характера неизбежно последуют существенные отклонения фактического курса «деревянного» от равновесного.

Если санкционные риски усилятся с включением публичных организаций и россиян в SDN list, санкционная премия значительно расширится, единогласно предупреждают аналитики. Уточним, речь идет о списке компаний и лиц, которые не вправе осуществлять какие-либо сделки на территории Соединенных Штатов.

Источник: Пронедра