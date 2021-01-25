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Когда выгодно покупать доллары? Аналитик назвал подходящее время

13:30 25.01.2021 Фото: pixabay.com
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Он напомнил, что с начала года доллар активно укреплялся против большинства валют.

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Аналитик назвал подходящее время для покупки долларов

Ориентирами с точки зрения курсов являются уровни 73,0, 70,9, а также 68,5 рубля за доллар. Наиболее подходящим временем для покупки может быть первая половина февраля, а также середина весны. Об этом рассказал агентству "Прайм" заместитель генерального директора, начальник управления аналитических исследований ИК "Универ Капитал" Дмитрий Александров.

Он напомнил, что с начала года доллар активно укреплялся против большинства валют. На этом фоне произошёл рост доходностей по американским казначейским бумагам. "Рубль в такой ситуации не мог избежать ослабления. Однако решение Саудовской Аравии по ограничению собственной добычи отправило резко вверх котировки нефти, что оказало поддержку российской валюте", — отметил аналитик.
На данный момент рубль находится в сравнительно узком диапазоне 73,5-75,0, что немного выше сильного уровня поддержки 73,0, от которого он уже дважды отскакивал ранее в декабре прошлого года.

Основные риски, которые довлеют сейчас над российской валютой — восстановление добычи Саудовской Аравией на фоне слабого спроса, снижение глобального спроса на сырьё в случае негативного сценария пандемии и санкционное давление со стороны новых властей США, заключил Александров.

валюта доллар курс рубля
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