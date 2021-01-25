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Бостон - Кливленд. Прогноз на матч NBA 25 января

11:31 25.01.2021 Фото: bets.obozrevatel.com
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Комбинация элитной защиты и солидной атаки должна позволить гостям как минимум создать интригу во встрече с еще одной более статусной, но имеющей проблемы командой.

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Прогноз на матч Бостон – Кливленд: Гости не так просты

25 января Бостон Селтикс и Кливленд Кавальерс проведут матч регулярного сезона НБА.

Бостон показывает очень неплохую игру в этом сезоне и занимает четвертую строчку в Восточной конференции с 8 победами в 14 матчах. Их разница очков в «-0,3» связана с неудачными матчами на старте и на последней неделе, но уровень команды лучше, чем эта статистика.

Селтикс не играли и не тренировались неделю из-за коронавируса, а после возвращения выиграли лишь один из четырех матчей. На их счету уничтожение от Никс со счетом 75:105, а также два поражения в борьбе от Филадельфии с разницей в 8 и 12 очков.

«Кельты» показывали хороший баскетбол в матчах с Сиксерс, но им очень не хватает Джейсона Тэйтума, который не сыграет и против Кливленда. Также встречу пропустит новичок Пэйтон Причард, который был важным игроком скамейки для Селтикс.

Кливленд приятно удивляет своей игрой в этом сезоне, занимая шестое место на Востоке с 8 победами при 7 поражениях. У них одна из лучших защит в лиге, а нападение выглядит неплохо в полном составе с Дариусом Гарландом и Коллином Секстоном.

Оба защитника вернулись в строй в двух последних встречах против суперзвездного Бруклина, где Кавальерс неожиданно вышли победителями в обеих встречах со счетом 125:113 и 147:135.

Комбинация элитной защиты и солидной атаки должна позволить гостям как минимум создать интригу во встрече с еще одной более статусной, но имеющей проблемы командой.

Наш прогноз: победа Кливленда с форой в +6,5 очка за коэффициент в 1,90.

Источник: bets.obozrevatel.com

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