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Отменили ректорский бал из-за коронавируса в ОмГУ. Зато досрочно выплатят стипендию

12:15 25.01.2021 Фото: omskinform.ru
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Отмечается, что все вузы России отмечают День студента по-своему: где-то проходят торжественные собрания, а где-то варится медовуха, кто-то чествует отличившихся студентов, а кто-то проводит балы в традициях великосветских приемов.

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В ОмГУ отменили ректорский бал, зато досрочно выплатят стипендию

Впервые с 2006 года в омском вузе отменили ректорский бал по случаю Дня студента. Причиной форс-мажора стала пандемия коронавируса.
Сегодня, 25 января, в День российского студенчества Омский государственный университет имени Достоевского не станет проводить традиционный ректорский бал. Напомним, что мероприятие стало ежегодной традицией начиная с 2006 года. Но в этом году из-за ситуации с коронавирусом было принято решение его отменить.

– Новые условия жизни вносят корректировку в традиционный распорядок празднования. В 2021 году из-за мировой пандемии ректорский бал остается только в памяти, на фотографиях и видеозаписях. Зато 25 января студенты, преподаватели и сотрудники университета могут присоединиться к Божественной литургии, которая начнется в храме Святой мученицы Татианы (по адресу: улица Андрианова, 32) в 9:00 часов. Порадует студентов ОмГУ и досрочно выплаченная, приуроченная ко Дню российского студенчества стипендия, – сообщает сайт университета.

Отмечается, что все вузы России отмечают День студента по-своему: где-то проходят торжественные собрания, а где-то варится медовуха, кто-то чествует отличившихся студентов, а кто-то проводит балы в традициях великосветских приемов. Руководство омского вуза рассчитывает, что через год удастся возродить традицию и провести бал.

бал стипендия студент
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