Социальные выплаты в Москве в 2021 году: кому повысят и на сколько

На что можно рассчитывать в новом году пожилым москвичам, приемным и многодетным семьям, а также новой категории населения – «детям войны», читайте далее.

Индексация доплат к пенсиям жителей Москвы с 2021 года составила 3,7%

В статье московского бюджета по социальным расходам предусмотрена на 2021 год сумма в 1,8 трлн рублей. На оказание прямой поддержки населению из этого объема финансов направят 529,4 млрд. Деньги предназначены на обеспечение доплат гражданам к пенсиям, на проезд в общественном транспорте и оплату услуг ЖКХ, а также на приобретение медикаментов.

Столичная власть предусмотрела на 2021 год индексацию ежемесячных и единовременных социальных выплат на 3,7%. На что можно рассчитывать в новом году пожилым москвичам, приемным и многодетным семьям, а также новой категории населения – «детям войны» – в материале информационного портала «Пронедра».

Кому повысят социальные выплаты в 2021 году в Москве, и на сколько они вырастут

Индексация доплат к пенсиям жителей Москвы с 2021 года составила 3,7%. Минимальная сумма дохода пенсионера, прекратившего трудовую деятельность, достигла в итоге отметки в 20 222 – эта сумма на 722 рубля выше прошлогодней.

Доплаты к пенсионным выплатам предусмотрены примерно для 400 тысяч пожилых москвичей, и 23 тысячи из них станут получателями таких денег впервые. Средняя социальная доплата в регионе составляет сегодня 7000 рублей.

На какое повышение социальных выплат рассчитывать в 2021 году приемным семьям

Без родительского попечения в Москве остались на сегодня около 20 тысяч детей. В семьях воспитываются 93,4% из них, а остальные проживают в специальных организациях. Гражданам, усыновляющим детей, полагаются следующие единовременные выплаты:

на первого ребенка – пять прожиточных минимумов (ПМ) (90 145 руб.);

на второго ребенка — семь размеров ПМ (126 203 руб.);

на третьего и последующих детей — 10 размеров ПМ (180 290 руб.).

Индексация на 3,7% затронула в 2021 году и эти выплаты. Кроме того, столичная власть предусмотрела повышение ежемесячно выплачиваемых приемным родителям вознаграждений. За ребенка без статуса инвалида – 17 318 руб., за ребенка с инвалидностью — 29 441 руб.

Каким будет повышение выплат для малообеспеченных и многодетных семей в 2021 году

Повышение социальных пособий в 2021 году касается 262 тысяч детей, растущих в малообеспеченных семьях, а также 420 тысяч детей из многодетных семей. Кроме того, в Москве живут 35,5 тысячи семей, в которых есть дети-инвалиды или инвалиды с детства, не достигшие 23-летнего возраста.

В Москве проживают сегодня около полутора миллионов, и 11% из них – многодетные. Представителям указанной категории населения ежемесячно выплачивают компенсации на оплату услуг ЖКХ – суммы напрямую зависят от численности детей. Кроме того, многодетным семьям полагаются 30-процентные скидки на оплату «коммуналки» и 50-процентные – на капитальный ремонт.

Что предусмотрено для «детей войны»?

С 1 января 2021-го в российской столице ввели новую региональную льготную категорию населения – это «дети войны». Под нее попадают граждане, родившиеся с 4 сентября 1927-го по 3 сентября 1945 года.

Ежемесячная выплата «детям войны» составила 1 643 руб. Она заменила предыдущую выплату, полагавшуюся жителям Москвы, родившимся в период с 1 января 1928-го года по 3 сентября 1945 года. Напомним, ранее размер пособия составлял 1 584 руб.

«Детей войны» в Москве – около 71,5 тысячи человек. Обращаться куда-либо с заявлениями для получения денег им не нужно. Средства будут начислять автоматически на основании тех данных, которыми уже располагают органы соцзащиты российской столицы.