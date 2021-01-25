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Разрешили не ходить на занятия в сильный мороз школьникам Новосибирска

12:30 25.01.2021 Фото: pixabay.com
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Пропущенные в период морозов уроки не будут считаться пропусками по неуважительной причине.

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Новосибирским школьникам разрешили не ходить на занятия в сильный мороз

В сильные морозы родители новосибирских школьников могут самостоятельно решать, пойдут ли их дети на занятия. Об этом  сообщили в мэрии Новосибирска.

«В период сильных морозов могут не посещать образовательные учреждения: воспитанники дошкольных образовательных учреждений и учащиеся 1−4 классов при температуре — 25 ⁰C и ниже; учащиеся 5−9 классов при температуре — 30 ⁰C и ниже; учащиеся 10−11 классов при температуре — 35 ⁰C и ниже», — уточнили в городской администрации.

При этом родители или законные представители школьников должны сообщить о решении классному руководителю или администрации школы. Пропущенные в период морозов уроки не будут считаться пропусками по неуважительной причине.

мороз погода школа
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