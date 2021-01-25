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Что строго нельзя делать 26 января 2021 года? Почему нельзя работать сегодня?

21:50 25.01.2021 Фото: pixabay.com
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Категорически запрещалось спать рядом с кошками на Ерему. Иначе можно было лишиться разума.

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26 января в народном календаре получило название Ереминого дня

26 января в народном календаре получило название Ереминого дня. В день Еремы у наших предков в особом почете были мелкие домашние животные – собаки и кошки.

С последними было связано много примет и суеверий. Им приписывали способности предвидеть разные события, которые скоро должны были произойти в доме. Например, если кошка умывается - скоро придут гости.

При этом категорически запрещалось спать рядом с кошками на Ерему. Иначе можно было лишиться разума. Также нельзя в этот день работать: убираться, стирать и делать другие домашние дела.

А также нельзя ввязываться в ссоры, сплетничать, сквернословить и разносить неправдивые слухи.

Источник: izvmor.ru

26 января 2021 еремин день запреты дня работа
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