Что строго нельзя делать 26 января 2021 года? Почему нельзя работать сегодня?

Категорически запрещалось спать рядом с кошками на Ерему. Иначе можно было лишиться разума.

26 января в народном календаре получило название Ереминого дня

26 января в народном календаре получило название Ереминого дня. В день Еремы у наших предков в особом почете были мелкие домашние животные – собаки и кошки.

С последними было связано много примет и суеверий. Им приписывали способности предвидеть разные события, которые скоро должны были произойти в доме. Например, если кошка умывается - скоро придут гости.

При этом категорически запрещалось спать рядом с кошками на Ерему. Иначе можно было лишиться разума. Также нельзя в этот день работать: убираться, стирать и делать другие домашние дела.

А также нельзя ввязываться в ссоры, сплетничать, сквернословить и разносить неправдивые слухи.

Источник: izvmor.ru