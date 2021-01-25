В Норвегии похвастались, как поставили Большунова на место

Большунов сказал, что сработала норвежская тактика, тренер Юрий Бородавко уточнил, что Холунн просто «вынес Большунова с трассы», а место падения в серой зоне для камер, поэтому не видно было.

После финиша стрелы обвинений полетели с обеих сторон.

Кому-то, говорят, не хватало интриги без норвежцев на лыжне? Теперь ее предостаточно: они вернулись из добровольной самоизоляции на этап Кубка мира в Лахти и целиком заняли оба пьедестала (и женский, и мужской) в скиатлоне. А еще – боевые страсти заставили всех изучать видео падения Александра Большунова в скиатлоне буквально с лупой: сам упал или Холунн его уронил, следуя командной тактике? Но за норвежцами все равно должок. Большунов обещает вернуть на чемпионате мира.

Александр Большунов в скиатлоне перед финишем шел в группе сразу с пятью норвежцами. Не видать рядом было «красной армии», в классической части гонки все россияне держались в группе лидеров, а вот в коньковой уже все, кроме Большунова и Евгения Белова, ее покинули. Норвежцы же рванули вперед. Алексей Червоткин и Денис Спицов сделали попытку догнать группу, но затем снова отстали, да еще и вместе с Беловым.

Так Большунов остался один. На предпоследнем спуске это и случилось. Сан Саныч и Ханс Кристер Холунн упали. Итог: Эмиль Иверсен в борьбе с Шюр Рете – первый, за ним еще три норвежца, Саша – пятый. (11-й, 13-й, 14-й – Денис Спицов, Алексей Червоткин, Евгений Белов).

После финиша стрелы обвинений полетели с обеих сторон. Большунов сказал, что сработала норвежская тактика, тренер Юрий Бородавко уточнил, что Холунн просто «вынес Большунова с трассы», а место падения в серой зоне для камер, поэтому не видно было.

Эта зона действительно оказалась сложной для понимания того, что произошло. Каждый может лишь предполагать свое. Походе все же, что Сан Саныч оказался впритык к норвежцу, а когда тот упал, потеряв равновесие, Большунов зацепился лыжей, оба на снегу. Елена Вяльбе сочла, что «там не было каких-то умышленных действий со стороны норвежца».

Победитель Иверсен назовет Александра Большунова медведем, скажет, что он пугает и может внезапно въехать в кого-то сзади. Но никаких обвинений не выдвинет, наоборот – посоветует всем, кто бежит в группе, не горячиться. И констатирует, что Большунов тоже может «посмотреть на себя в зеркало, а не только на нас».

Йоханнес Клебо, который этап пропускает, порадовался за победу коллег: Большунов «был на голову выше всех без норвежцев, приятно, что мы поставили его на место». И предположил, что Саша проиграл бы и без падения.

Предположения – не реальность, но то, что норвежцы вернулись к стартам в прекрасной форме, очевидно. И то, что наши лыжники, пройдя «Тур де Ски», еще не восстановились полностью, тоже. И то, что, как сказала Елена Вяльбе, в коньковой части сервис промахнулся с парафином: «лыжи ехали плохо, убивать никого не буду».

А еще очевидно и то, что перед чемпионатом мира хорошо понимать, на что способен соперник. И на что способна сборная команда России в условиях жесткой конкуренции оголодавших норвежцев, просидевших часть этапов Кубка мира и весь «Тур де Ски» из-за боязни заразиться ковидом и бессильно считающих победы россиян издалека.

Источник: mk.ru