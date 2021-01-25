Получат более 17 млн рублей в 2021 году СНТ в Новосибирской области

Более 17 млн рублей будет направлено в 2021 году из областного бюджета на поддержку садоводов

Господдержка садоводческих и огороднических объединений Новосибирской области в 2021 году сохранится на уровне предыдущего года и составит 17,3 млн рублей. Тема была рассмотрена на совещании в министерстве сельского хозяйства региона.

Минсельхозом и Новосибирским областным (региональным) союзом садоводов был принят план совместных мероприятий на 2021 год. Среди актуальных направлений плана – решение проблем сбора и утилизации бытовых отходов в садоводческих и огороднических некоммерческих объединениях, передача бесхозных подъездных дорог к СНТ, а также бесхозных линий электропередач на баланс муниципалитетов, разработка мероприятий по профилактике затопления участков, алгоритма действий по работе с участками, создающими некомфортную среду для ведения садоводства.

Были намечены мероприятия, направленные на укрепление партнерских отношений и взаимодействия между органами власти и общественной организацией садоводов. Так, в 2021 году пройдет заседание совета по содействию садоводческим, огородническим некоммерческим объединениям граждан при Правительстве Новосибирской области, будет проведен уже традиционный конкурс на лучшее садоводческое, огородническое некоммерческое объединение, состоятся городской «День садовода» и выставка-ярмарка в честь открытия летнего сезона.

Также на совещании были рассмотрены итоги поддержки садоводов и огородников в 2020 году. Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко сообщил, что 115 садоводческих объединений нашей области получили господдержку в объеме 17,3 млн рублей из средств областного бюджета: им была компенсирована часть затрат на строительство и ремонт 139 объектов инфраструктуры СНТ. В 2021 году, как отметил министр, поддержка садоводов сохранится на уровне прошлого года.

Наибольшее число объектов, за строительство которых садоводческим объединениям перечислена компенсация, относится к системе электроснабжения, далее идут внутренние дороги и объекты водоснабжения. В меньших суммах компенсация предоставлялась за строительство дорог к территориям СНТ, работы по землеустройству и противопожарные мероприятия.

Какая помощь актуальна для объединений сибирских садоводов, минсельхоз определяет совместно с дачниками. «Министерство на протяжении многих лет взаимодействует с Новосибирским областным союзом садоводов, – рассказал Евгений Лещенко. – У нас много точек соприкосновения и совместных задач по созданию благоприятных условий для ведения жителями региона садоводства и огородничества, по развитию этой сферы».

Источник: nso.ru