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Когда студенты Москвы вернутся к очному обучению в ВУЗах?

18:20 25.01.2021 Фото: pixabay
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Студенты уже засиделись дома и ждут возможности вернуться в аудитории. Рассказываем, начнется ли очное обучение в ВУЗах в феврале 2021 года.

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Решение будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации в городе

Студенты уже засиделись дома и ждут возможности вернуться в аудитории. Рассказываем, начнется ли очное обучение в ВУЗах в феврале 2021 года.

Близится окончание учебного года, поэтому студентов очень волнует, когда они смогут вернуться в аудитории. Дело в том, что многие предметы предполагают исследования, которые в домашних условиях выполнить не получается. Кому-то нужна помощь преподавателей в опытах или наглядное объяснение. Особенно сложно приходится тем, кому предстоит сдача выпускных работ (бакалаврских или магистерских), ведь практическая часть предполагает непосредственную помощь руководителя. По этой причине студенты интересуются, когда завершится дистанционное обучение и они смогут вернуться в учебные заведения.

Начнется ли очное обучение в вузах в феврале 2021 года или студенты продолжат учиться дома?

21 января 2021 года на официальном сайте мэра Москвы (www.mos.ru) был опубликован документ № 3-УМ «О внесении изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ». В документе сказано, что до 6 февраля 2021 года включительно у студентов продолжится онлайн-обучение (с применением дистанционных образовательных технологий). Также в постановлении студентам дана рекомендация минимизировать покидание мест проживания (пребывания) в период дистанционного обучения.

Вернутся ли студенты в аудитории до конца февраля 2021 года?

Начнутся ли очные лекции в образовательных организациях, занимающихся реализацией программ высшего образования, власти должны сообщить ближе к 6 февраля 2021 года. Решение, как и прежде, будет приниматься, исходя из эпидемиологической ситуации в городе. Если количество заболевших коронавирусной инфекцией начнет уменьшаться, то, вероятно, дистанционное обучение городские власти отменят.

Как изменились условия льготного проезда для студентов до 6 февраля?

Льготный и бесплатный проезд по социальным картам на период действия дистанционного обучения пока приостановлен. При этом предоставлена возможность продления билетов при обращении пассажира в Мосгортранс или в Мосметро на следующий день после окончания приостановления на срок, который будет равен количеству календарных месяцев, на протяжении которых действие билетов приостанавливалось в соответствии с указом Мэра Москвы.

Источник: pronedra

дистант льготный проезд очное обучение студенты
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От редакции

А вы как: засиделись или на дистанте удобнее?

Аноним, 25 января 2021 18:50
НВР:
На дистанции удобнее

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