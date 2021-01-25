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Распространить госзащиту на всех сотрудников Росгвардии хочет правительство России

14:45 25.01.2021 Фото: pixabay.com
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Госзащите подлежат и сотрудники войск национальной гвардии, которые участвуют в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, при наличии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье, имущество в связи со служебной деятельностью.

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Госзащиту хотят распространить на всех сотрудников Росгвардии

В перечень лиц, подлежащих государственной защите, могут включить сотрудников Росгвардии, гражданских служащих Вооружённых сил, которые принимали участие в борьбе с терроризмом, с также гражданских сотрудников органов внешней разведки — участников спецопераций. Госдума планирует рассмотреть правительственный законопроект в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.

Поправки предлагается внести в Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов».

В кабмине отмечают, что гражданские служащие органа внешней разведки наравне с военнослужащими непосредственно привлекаются к мероприятиям по борьбе с терроризмом, например, к участию в военной операции в Сирии, но не подпадают под госзащиту.

«Законопроектом предусматривается расширение круга лиц, подлежащих государственной защите в соответствии с указанным Федеральным законом на основе отнесения к ним федеральных государственных гражданских служащих Вооруженных Сил РФ, принимавших непосредственное участие в борьбе с терроризмом, федеральных государственных гражданских служащих органов внешней разведки РФ, принимавших непосредственное участие в специальных операциях или выполнявших специальные функции по обеспечению безопасности РФ», — говорится в пояснительной записке.

Также уточняется, что госзащите подлежат и сотрудники войск национальной гвардии, которые участвуют в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, при наличии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье, имущество в связи со служебной деятельностью.
В сопроводительных материалах говорится, что действующая редакция закона допускает толкование, в соответствии с которым госзащите подлежат только сотрудники центрального аппарата Росгвардии. При этом уже «фактически применяются меры государственной защиты к военнослужащим и сотрудникам войск Росгвардии, принимающим участие в осуществлении охраны общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, при наличии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье, имущество в связи со служебной деятельностью».

Источник: pnp.ru

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