Когда разблокируют социальную транспортную карту для людей 65+ в Москве: Пенсионеры в ужасе от запретов из-за вакцинации от коронавируса

"Карта заблокирована. Я не имею намерения признать правомерность мэра на принудительное вакцинирование. Это значит добровольно отправиться в мир иной, так как имею заболевание, несовместимое с вакциной. Кроме того здесь мы видим полное попрание прав человека. На его указы о вакцинации есть в нашей стране конституция, или ее упразднили? - пишут пенсионеры столицы России.

Пенсионеры Москвы возмущены

В Москве с 9 октября 2020 года школьникам и лицам старше 65 лет власти заблокировали бесплатные проездные. Власти Москвы с 28 сентября рекомендовали людям с хроническими заболеваниями и тем, кто старше 65 лет, изолироваться дома, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". С 5 октября московских школьников отправили на двухнедельные каникулы, а работодателям велели перевести на удаленку не менее 30% сотрудников.

В декабре 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что москвичам, которые пройдут вакцинацию от коронавируса, разблокируют социальные карты.

- Люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни. В качестве первого шага – москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте, - написал Собянин на своем сайте.

С 28 декабря жителей Москвы старше 60 лет начали записывать на вакцинацию от коронавируса. Накануне Минздрав РФ разрешил применение вакцины "Спутник V" для лиц старше 60 лет при массовой вакцинации.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины.

На сайте «Курьер. Среда. Бердск» началось активное обсуждение условия, которое необходимо москвичам выполнить, а именно пройти вакцинацию, чтобы вновь воспользоваться заработанным правом на бесплатный проезд на общественном транспорте. Оказалось, что сделать прививку от коронавируса готовы далеко не все москвичи.

- Мы с мужем в октябре-ноябре переболели коронавирусом, есть антитела 234 единицы. Зачем сейчас делать вакцинацию? Слышала, что врач переболела, а потом вакцинировалась и умерла. Ну а социальную карту не открывают, даже когда едешь в поликлинику. В метро 42 рубля оплатим, не обеднеем, батон хлеба не съедим, а в автобусе зайцами проедем. А в мэрии пусть за счёт пенсионеров кому-нибудь премию дадут, - готова платить за проезд Людмила, не желая рисковать здоровьем.

- Карту не разблокировали. Сосед сдал анализ на антитела. Антител в разы больше нормы. Послали на прививку. Пришел к врачу и спросил, нужно ли прививаться, если антител в разы больше нормы. Врач сказала, что нет, не нужно в течение полугода, а то антитела могут вступить в антагонизм с прививкой. Попросил дать справку, чтобы разблокировать карту. "Ах, вы кататься хотите,- сказала врач. — Тогда прививайтесь». Маразм крепчает. Ждут, когда пенсионеры вымрут сами, - рассказал свою историю Гость, поддерживая Людмилу.

- Карта заблокирована. Я не имею намерения признать правомерность мэра на принудительное вакцинирование. Это значит добровольно отправиться в мир иной, так как имею заболевание, несовместимое с вакциной. Кроме того здесь мы видим полное попрание прав человека. На его указы о вакцинации есть в нашей стране конституция, или ее упразднили? - в продолжение темы пишет читатель.

- Почему не разблокируют карту онкологическому пенсионеру? Жизнь и так на пределе, - с горечью спрашивает Наталия.

- Мне давно за 65+! Гипертоник 3 степени, вакцину вводить не собираюсь, пожить ещё хочу со своим иммунитетом. Таблетки принимаю и простудными заболеваниями не болею. А какие побочные реакции от вакцин, никто не говорит!? А люди-то умирают от неё, - возмущен и напуган принудительной вакцинацией Таис.

- Это насилие незаконно. 65+ делать прививку ведут, как скот на бойню. Обобрали пенсионеров до нитки. Теперь под предлогом вакцинации отобрали бесплатный проезд. Стыдно, товарищ Собянин, - обращается к мэру Аноним.

Вывод из множества реплик похожего содержания делает читатель сайта:

- Мэр Москвы Собянин, блокируя социальные карты, нарушает Конституцию РФ и социальные права самых незащищенных граждан 65+. Он решил возместить в бюджет затраченные деньги по 4 тысячи рублей, выплаченные людям старше 65 лет весной! Прививка неисследованной вакциной это преступление, как и заставлять прививаться стариков в обмен на бесплатный проезд! Последствия от вакцинации будут не раньше, чем через год!

Предыдущего читателя сайта активно поддержали участники обсуждения.

- Это существу издевательство. Это попытка как-то компенсировать прорехи городского бюджета. И нашли за чей счет! За счет пенсионеров. Видать, они живут богаче остальных. В поликлинику ехать - плати, в аптеку — плати, - нет предела возмущению блокировки проездных карт у читателя сайта.

- Отключение карты москвича - это полный беспредел государства. За деньги - поезжай хоть на луну. Где логика? А переболевшим Covid? Мне ответили по горящей линии, что карта заблокирована на неопределенный срок. Прививку делать нельзя в течении полугода, и ездить надо за собственные средства. Полное нарушение прав человека, - не находит логики в действиях мэра пенсионер.

Очень много комментариев пенсионеров, которые опасаются за свою жизнь. Многие переболели коронавирусом и сейчас не знают, как быть. Врачи говорят одно, власти требуют другое.

Вот так эмоционально реагируют люди на принудительную вакцинацию в обмен на разблокировку транспортных карт. Пенсионер пишет, используя множество восклицательных и вопросительных знаков:



- Я не собираюсь делать прививку! У нас что 37 год? Что о себе вообще возомнил этот мэр? Мы что ему марионетки? Куда дернул туда и побежали? Он что изучил организм каждого, чтобы делать эту вакцину? А как же люди, которым просто надо доехать до врача? Или к детям, внукам? Он считает себя Богом?

Обсуждение темы неизбежно заставляет людей задуматься, как же так произошло. Юрий пишет, что пенсионеры всё равно продолжают ездить на транспорте, только теперь, чтобы не платить по заслуженному праву, необходимо поставить прививку.

- Пенсионеры 65+ все равно ездят в транспорте, так как жизнь заставляет. За существующую власть больше голосовать не буду, ибо, нагло отнимая бесплатный проезд, власти бьют по самому незащищённому и бедному слою населения.

Петр солидарен с Юрием:

- Его "меры", блокировка социальных карт, не имеют ничего общего с борьбой с коронавирусом. Подождите, господин Собянин, придет очередь вам переизбираться - тогда попляшете!

Пишет возмущенный пенсионер:

- В метро бесплатно не пускают, и на дачу ехать - тоже за электричку и автобус плати. Себе дворцы за сотни миллиардов строят, а у пенсионеров из карманов копейки вытаскивают.

Есть среди обсуждавших тему и люди действия.



- В Генеральную прокуратуру РФ и Прокуратуру Москвы написал по поводу незаконной блокировки моей социальной карты москвича. Жду. Вот если бы все писали в подобные учреждения, а также прессу, на телевидение, может был бы толк? Что-то журналисты молчат? Где их независимые журналистские расследования? - обращается к журналистам наш читатель.