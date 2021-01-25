В инструкции к «Спутнику V» появилось противопоказание для больных раком

В инструкции к вакцине "Спутник V" появилось новое предупреждение

Вакцину "Спутник V" следует с осторожностью применять у пациентов со злокачественными новообразованиями, следует из новой редакции инструкции по медицинскому применению вакцины Гам-КОВИД-Вак. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

Предупреждение объясняется недостатком информации о влиянии препарата на онкологические болезни.

"Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний); со злокачественными новообразованиями", — говорится в инструкции.

Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Препарат разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19.

"Спутник V" создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Важные преимущества препарата — безопасность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутника V" превышает 90 процентов, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Источник: РИА Новости