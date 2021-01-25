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В инструкции к «Спутнику V» появилось противопоказание для больных раком

15:00 25.01.2021 Фото: pixabay.com
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Предупреждение объясняется недостатком информации о влиянии препарата на онкологические болезни.

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В инструкции к вакцине "Спутник V" появилось новое предупреждение
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Переболели коронавирусом дважды, уверен 1% жителей Бердска. Болели ли вы - пройдите опросВ инструкции к «Спутнику V» появилось противопоказание для больных ракомЕщё 1233 новостей

Вакцину "Спутник V" следует с осторожностью применять у пациентов со злокачественными новообразованиями, следует из новой редакции инструкции по медицинскому применению вакцины Гам-КОВИД-Вак. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Предупреждение объясняется недостатком информации о влиянии препарата на онкологические болезни.

"Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний); со злокачественными новообразованиями", — говорится в инструкции.

Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Препарат разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19.
"Спутник V" создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Важные преимущества препарата — безопасность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутника V" превышает 90 процентов, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Источник: РИА Новости

 вакцина онкология побочные эффекты
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