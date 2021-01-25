25.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье

Беременность с коронавирусом: Обновил рекомендации по лечению Минздрав

17:30 25.01.2021 Фото: pixabay.com
0

В январских рекомендациях Минздрав также отмечает, что сейчас нет убедительных доказательств вертикальной передачи новой коронавирусной инфекции от беременной к ее ребенку.

% name% title
Минздрав обновил рекомендации по лечению беременных с COVID-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Беременность с коронавирусом: Обновил рекомендации по лечению МинздравПереболели коронавирусом дважды, уверен 1% жителей Бердска. Болели ли вы - пройдите опросЕщё 1234 новостей

Минздрав РФ обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным, роженицам и новорожденным с коронавирусом. В ведомстве отметили, что будущие мамы болеют чаще остальных.

"Клинические характеристики COVID-19 у беременных в целом схожи с течением болезни у всех остальных. Часто наблюдается бессимптомное течение. В группу риска с возможным развитием тяжелых форм болезни попадают беременные женщины старше 35 лет с избыточным весом, а также с сахарным диабетом и хронической артериальной гипертензией до беременности", - приводит подробности РИА Новости.

В ведомстве подтвердили целесообразность тестирования на коронавирус только тех новорожденных, чьи матери заболели COVID-19 или имеется подозрение на инфекцию. В январских рекомендациях Минздрав также отмечает, что сейчас нет убедительных доказательств вертикальной передачи новой коронавирусной инфекции от беременной к ее ребенку. Нет и достоверных данных о передаче вируса с грудным молоком. Случаи инфицирования ребенка от матери на сегодняшний день отмечаются от тесного контакта зараженной женщины или пе

COVID-19 беременность коронавирус пандемия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Боитесь заразиться?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Обвинение в призывах к массовым беспорядкам с погромами предъявили 20-летнему жителю Новосибирска
17:56 25-01-2021
Обвинение в призывах к массовым беспорядкам с погромами предъявили 20-летнему жителю Новосибирска
Обвинили в призывах к массовым беспорядкам на митинге жителя Новосибирска
17:54 25-01-2021
Обвинили в призывах к массовым беспорядкам на митинге жителя Новосибирска
Решила не подписывать договор о запрете ядерного оружия Япония
17:51 25-01-2021
Решила не подписывать договор о запрете ядерного оружия Япония
«У нас был целый зоопарк»: раскрыл секреты нового сезона звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Алексей Лукин
17:50 25-01-2021
«У нас был целый зоопарк»: раскрыл секреты нового сезона звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Алексей Лукин
Социальные выплаты в Москве в 2021 году: кому повысят и на сколько
17:50 25-01-2021
Социальные выплаты в Москве в 2021 году: кому повысят и на сколько
БердскФотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
17:48 25-01-2021
Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Отдал приказ атаковать американские корабли без предупреждения Китай
17:45 25-01-2021
Отдал приказ атаковать американские корабли без предупреждения Китай
Закупила на 178 млн рублей инсулина Новосибирская область. Должно хватить на 4 месяца
17:45 25-01-2021
Закупила на 178 млн рублей инсулина Новосибирская область. Должно хватить на 4 месяца
«Кручу какие-то интриги?»: Монеточка привлекла внимание «беременным» фото
17:41 25-01-2021
«Кручу какие-то интриги?»: Монеточка привлекла внимание «беременным» фото
БердскПроизводственному пищевому предприятию (ООО НПФ "Золотая долина", Академгородок) срочно требуются
17:33 25-01-2021
Производственному пищевому предприятию (ООО НПФ