Игровые зоны в ТЦ и детские лагеря откроют с 1 февраля в Новосибирской области

Детские лагеря и игровые центры в регионе закрыли сразу после введения режима повышенной готовности — в конце марта. С тех пор они больше не открывались.

В НСО возобновят работу детские лагеря, игровые комнаты в ТЦ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 25 января, на заседании оперативного штаба региона предложил с 1 февраля снять часть ковид-ограничений.

«Предлагаем с 1 февраля возобновить работу детских оздоровительных и учебных лагерей круглогодичного действия, в том числе регионального центра «Альтаир». И с 1 февраля разрешить работу развлекательных городков, игровых комнат, в том числе и в торговых центрах », - отметил глава региона.

Детские лагеря и игровые центры в регионе закрыли сразу после введения режима повышенной готовности — в конце марта. С тех пор они больше не открывались.