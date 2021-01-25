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Игровые зоны в ТЦ и детские лагеря откроют с 1 февраля в Новосибирской области

12:35 25.01.2021 Фото: pixabay.com
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Детские лагеря и игровые центры в регионе закрыли сразу после введения режима повышенной готовности — в конце марта. С тех пор они больше не открывались.

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В НСО возобновят работу детские лагеря, игровые комнаты в ТЦ
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Игровые зоны в ТЦ и детские лагеря откроют с 1 февраля в Новосибирской областиПоявились заболевшие коронавирусом дети и педагоги в школах и детсадах Бердска на 25 январяЕщё 1231 новостей

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 25 января, на заседании оперативного штаба региона предложил с 1 февраля снять часть ковид-ограничений.

«Предлагаем с 1 февраля возобновить работу детских оздоровительных и учебных лагерей круглогодичного действия, в том числе регионального центра «Альтаир». И с 1 февраля разрешить работу развлекательных городков, игровых комнат, в том числе и в торговых центрах », - отметил глава региона.

Детские лагеря и игровые центры в регионе закрыли сразу после введения режима повышенной готовности — в конце марта. С тех пор они больше не открывались.

COVID-19 коронавирус пандемия
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