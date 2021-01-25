Может запретить вывод денег за рубеж по исполнительным листам Россия

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ЦБ и Минюст снова начали обсуждать, как пресечь отмывание и вывод денег из России через исполнительные документы. Одна из идей — запрет на прямой перевод взысканных денег за границу. Но это может навредить добросовестному бизнесу.

Перевод денег по исполнительным листам может быть ограничен российской юрисдикцией: Минюст и Банк России совместно с участниками рынка разрабатывают законопроект о запрете зачисления средств по таким документам сразу на счета за рубежом, рассказал РБК участник обсуждения и подтвердил представитель Минюста. Для получения возмещения по исполнительному листу компания или гражданин обязаны будут иметь счет в российской кредитной организации. Правило распространится в том числе на нерезидентов.

Поправки в законодательство начали обсуждаться зимой 2019 года, о разработке законопроекта на эту тему писал «Коммерсантъ». К документу тогда высказывались замечания, поэтому работа продолжается, пояснил РБК представитель Минюста. «Предыдущую редакцию документа рассматривать в правительстве не стали, поскольку для решения проблемы требуется комплексный подход. Сейчас к этому вопросу вернулись», — утверждает источник, знакомый с ходом дискуссии. Работа над законопроектом возобновилась, подтверждает представитель Банка России.

Принятие поправок позволит минимизировать переводы в пользу «недобросовестных взыскателей» с целями отмывания средств и уклонения от налогов, отметил представитель Минюста. В ЦБ сообщили, что прорабатываются «комплексные изменения в законодательство» для борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы. Предложение ограничить возможности переводов за рубеж по исполнительным документам там не прокомментировали.

Легализация и вывод денег сомнительного происхождения из России через исполнительные документы стали публично обсуждаться после раскрытия «молдавской схемы» в 2017 году. Она подразумевала перевод средств от российской компании-должника зарубежному контрагенту по решению суда. Основанием для транзакции служил исполнительный лист — такой документ в России имеет особый статус, и банки обязаны проводить платеж по нему. Схема не раз модифицировалась: в последние годы для проведения сомнительных операций использовались исполнительные надписи нотариусов и решения комиссий по трудовым спорам (КТС), которые в России также считаются исполнительными документами.

Зачем нужен запрет на зарубежные выплаты

Банк России и Росфинмониторинг признавали, что побороть обналичивание и отмывание через исполнительные листы крайне сложно. В 2020 году, несмотря на кризис и пандемию, схемы с исполнительными документами стали популярнее, говорил директор департамента финмониторинга Банка России Илья Ясинский. За девять месяцев прошлого года объем обналичивания через этот канал вырос в 1,9 раза.

Даже если банк сомневается в подлинности исполнительного документа и считает просьбу клиента о переводе подозрительной, он не может отказать ему в проведении операции на основании закона «О противодействии отмыванию» (115-ФЗ), отмечает партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов. Если взысканные средства сначала будут попадать на счет в российском банке, а потом уже переводиться на зарубежные счета, то кредитная организация сможет расценивать это как отдельную операцию и блокировать сомнительный перевод, объясняет юрист, отмечая, что предложенный подход действительно позволит частично снизить риски вывода денег из России.

Канал, по которому «улетали за рубеж огромные суммы», будет закрыт, но лазейки останутся, предупреждает член генерального совета «Деловой России» Сергей Пронин. Перевод средств по фиктивному исполнительному листу внутри России будет возможным, пока у банков нет права блокировать такие операции. «Пока этого не будет сделано, мошенники всех уровней при попустительстве или даже пособничестве коррумпированных судей, нотариусов и сотрудников ФССП (Федеральной службы судебных приставов) будут продолжать, кстати нарастающими темпами, «отмывать» и выводить в «тень» денежные средства со всеми вытекающими отсюда последствиями», — заключает Пронин.

Заместитель руководителя Национального совета финансового рынка (НСФР) Александр Наумов предложение Минюста поддерживает, но подчеркивает, что мера будет работать только в комплексе с другими решениями. «Сейчас вся ответственность по оценке мошенничества лежит на банке, неважно, куда идет перевод по исполнительному листу. Проблему нужно решать комплексно, а не просто ограничениями на перевод денег по исполнительным листам на счета за рубежом. Средства по таким документам должны не просто попадать в российский банк, должен быть решен вопрос контроля за процессом взыскания со стороны ФССП», — отмечает собеседник РБК.

В прошлом году Банк России решил расширить возможность банков по блокировке подозрительных операций с использованием исполнительных документов. ЦБ обновил положение 375-П и дополнил перечень признаков сомнительных операций пунктом о том, что кредитная организация может отказать в проведении такой операции, если она нацелена на отмывание денег (pdf.). Новые правила начнут действовать 1 октября 2021 года.

Каковы последствия для добросовестного бизнеса

Ограничения на переводы по исполнительным листам могут негативно сказаться на бизнес-процессах российских компаний, считают опрошенные РБК эксперты. Злоупотребления есть, однако большинство участников рынка используют исполнительные документы по назначению, утверждает Ефремов: «Вводить ограничения для всего рынка из-за отдельных недобросовестных игроков контрпродуктивно». В «Деловой России» инициативу Минюста не поддерживают. Там указали, что от нового подхода пострадают в первую очередь добросовестные взыскатели. В бизнес-организации «Опора России» считают, что мера несет скорее риски для бизнеса.

«Задача противодействовать отмыванию денег и выводу их за рубеж безусловно важная, но если мы говорим о многих иностранных контрагентах, то они и так не в восторге от эффективности системы исполнительного производства в России», — говорит представитель ассоциации «Опора России» в Пекине Александр Зайнигабдинов. По его словам, если вывод денег из страны по судебному спору может оказаться под вопросом, это «может снизить желание в принципе работать с российскими компаниями».

«Рейтинг» российской юрисдикции от этой меры не вырастет, уверена адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова: «Инициатива может быть квалифицирована иностранными компаниями как создание условий, при которых банковская система России будет способствовать недобросовестным контрагентам в неисполнении судебных актов».

Новые условия потребуют от нерезидентов дополнительных финансовых расходов, связанных с открытием и обслуживанием счета, оплаты комиссионных сборов от российских банков, перечисляет Ефремов. «Фактически инициатива «навязывает» российские банки иностранцам», — заключает юрист.

Изменение подхода повлияет на договорные отношения между компаниями резидентами и нерезидентами, соглашается член генерального совета «Деловой России» Алексей Мишин. Он не исключает, что компании-нерезиденты будут готовы работать с российскими только по предоплате, если открытие счета в России будет для них обязательным.

Источник: РБК