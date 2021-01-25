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Предложили ввести внесудебную блокировку сайтов с треш-стримами в Совфеде

15:30 25.01.2021 Фото: pixabay.com
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Обсуждение наказания для трэш-стримеров началось в Совете Федерации после стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла.

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В СФ выступили за введение внесудебной блокировки сайтов с трэш-стримами

Необходимо ввести законодательную норму о возможности внесудебной блокировки сайта в том случае, если на нем ведется трэш-стрим; для операторов и провайдеров в случае неприятия мер по блокировке сайта должна быть установлена административная ответственность, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.

"Необходимо ввести внесудебную блокировку доступа к сайтам стримеров или иным ресурсам, где ведутся трансляции трэш-стримов", - подчеркнул он.
По словам Башкина, такая норма должна появиться в законе "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Одновременно сенатор выступил за установление административной ответственности для оператора либо провайдера за непринятие мер по исполнению законодательства по ограничению либо блокировке таких сайтов.

Говоря о возможности отслеживания трэш-стримов для их оперативной блокировки, Башкин выразил уверенность в том, что технически это возможно.

"Говорят в данной ситуации о сложности контроля, но это возможно, алгоритм отслеживания и контроля вполне доступен. Это и контроль со стороны волонтеров, это и сообщения граждан, это и наблюдение за эфирами. Особенностью массовости аудитории является известность так называемых стримеров и наработка ими аудитории и престижа", - заявил парламентарий.

Среди других мер борьбы с трэш-стримами Башкин назвал введение уголовной ответственности для авторов трэш-стримов, запрет финансовых транзакций по финансированию деятельности стримеров и заказу их акций в прямом эфире, а также законодательное закрепление понятия трэш-стрима и сопутствующих ему противоправных деяний. Это позволит, полагает он, избежать злоупотреблений, двусмысленности, "чтобы под блокировку не подпадали ресурсы, которые не являются трэш-стримами, чтобы не было чиновничьего произвола".

"Следует также подумать о возможности введения административной ответственности для авторов и участников трэш-стрима в случаях, если в их противоправных действиях не содержатся признаки уголовного преступления, но в то же время эти деяния являются общественно опасными. Это будет одновременно и профилактикой возможных в дальнейшем уголовных преступлений", - заявил Башкин.
Сенаторы в рамках рабочей группы планируют разработать и внести в Госдуму пакет соответствующих законопроектов, сказал парламентарий.

Тема трэш-стримов обсуждалась в четверг на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике. Было озвучено несколько инициатив, в частности, глава комиссии Алексей Пушков предложил ввести для организаторов трэш-стримов уголовное наказание, в том числе лишение свободы на срок до шести лет, а сенатор Ольга Ковитиди заявила, что необходимо ввести отдельную статью в законодательство о привлечении к ответственности не только организаторов "трэш-стримов", но и тех, кто переводит деньги за просмотр таких трансляций.

Обсуждение наказания для трэш-стримеров началось в Совете Федерации после стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. После обсуждения этого инцидента в Совфеде сенаторы заявили, что планируют разработать законодательную инициативу, запрещающую трэш-стримы.

Источник: РИА Новости

запрет треш-стрим цензура
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