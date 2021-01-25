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Как разблокировать социальную транспортную карту людям 65+ в Москве, если они лечились от коронавируса. Ответит мэр Собянин 1 февраля

13:42 25.01.2021, Галина Панчева Фото: pixabay.com
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Зачем ставить прививку, недоумевает 66-летний москвич, ведь переболевших можно приравнять к привитым.

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Только привитые от короновируса пенсионеры могут пользоваться социальной картой для проезда в общественном транспорте Москвы

Вынужден тратить деньги на проезд до места работы 66-летний житель Москвы Игорь. Его социальная транспортная карта будет заблокирована до тех пор, пока он не предъявит справку о прививке от коронавируса.

-Мне 66 лет и я переболел короновирусом, и меня и многих мне подобных можно приравнять к привитым, но соцкарта заблокирована. Как долго будет продолжаться этот бардак? Почему этим никто не занимается? А куда идут деньги, заложенные в бюджет на проезд пенсионеров и будут ли они нам возвращены за этот период блокировки? Что это и что дает? Каким образом? Собянинской прививкой? Как добираться до работы? Шесть единиц транспорта в день, а по договорам деньги переводятся в департамент транспорта, - сообщил «Курьер. Среда. Бердск» москвич Игорь.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», мэр столицы России Сергей Собянин еще в декабре 2020 года заявил, что москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, которые страдают хроническими заболеваниями, смогут вновь воспользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте, когда сделают прививку от коронавируса.

- Прививка снижает риск заболеть самому и стать источником заражения для других. Поэтому люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни. В качестве первого шага – москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте. Принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины, - написал в своем блоге мэр Москвы.

Транспортные карты пенсионеров разблокируют через 14 дней после прививки от коронавируса. Но домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, сохраняется до существенного улучшения эпидемиологической ситуации.

Сегодня, 25 января, редакция "Курьер. среда. Бердск" задала все волнующие вопросы жителей Москвы 65+ о разблокировке социальной транспортной карты и вакцинации коронавируса, связанной с разблокировкой.

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 пенсионеры заблокирована социальная транспортная карта Сергей Собянин
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