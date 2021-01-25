Онлайн некролог: Кто умер с 01.01 по 20.01.2021 в Бердске

Дубров И.В. 29.12.74 - 01.01.21
Селиванова Е.А. 16.05.77 - 12.01.21
Пометов А.А. 28.10.52 - 12.01.21
Ваничкина Г.Н. 01.01.52 - 14.01.21
Показанов А.П. 01.08.37 - 14.01.21
Амплеев П.П. 01.12.54 - 14.01.21
Гориславская В.Н. 25.05.48 - 15.01.21
Гориславский М.К. 12.06.41 - 15.01.21
Чечнева И.В. 19.05.71 - 15.01.21
Воронцов А.А. 20.08.39 - 16.01.21
Волосатых А.В. 24.12.81 - 16.01.21
Тучин С.К. 10.08.58 - 16.01.21
Андрющенко В.Д. 21.01.54 - 16.01.21
Бунин А.С. 10.11.38 - 16.01.21
Гудков В.Н. 30.05.56 - 17.01.21
Высокин А.В. 07.04.78 - 17.01.21
Вторин В.Н. 17.08.57 - 17.01.21
Кацюба Н.П. 20.12.50 - 18.01.21
Кадников Н.Е. 05.04.47 - 18.04.21
Рубцов Н.Ф. 15.07.34 - 19.01.21
Казаков И.В. 13.03.43 - 19.01.21
Базылева Т.В. 17.06.80 - 19.01.21
Шендро А.Я. 22.12.39 - 20.01.21
Карабейни А.И. 12.02.40 - 20.01.21
Некролог. Боль, разделенная с кем-то всегда меньше
Жизнь и смерть – это как две границы начала чего-то нового, неизведанного. Когда близкие люди уходят от нас, горе, страдание и отчаяние накрывают и не дают жить дальше, смотреть вперед и представлять свое светлое будущее без родного человека. Это может продолжаться очень долгое время, недели, месяцы, годы. Каждый по-разному переживает такие неизбежные жизненные моменты, но всегда можно постараться облегчить состояние утраты и потери своей собственной частицы.
Во-первых, не нужно прятать эмоции, подавлять гнев на ушедшего человека, это нормально. Слезы, отчаяние, боль, нужно примириться с этим, возможно боль утраты полностью никогда не уйдет.
Во-вторых, отпустите умершего, не нужно обдумывать и корить себя за то, что как вам кажется, вы могли сделать, но не успели, хотели сказать, но не смогли. Такие тяжелые чувства будут висеть лишним и не нужным бременем, попрощайтесь с человеком мысленно. Если это не помогает, напишите умершему символическое письмо, данное действие поможет расставить все на свои места.
И, в-третьих, никогда не молчите. Говорите, говорите больше о своем горе, важно найти человека, который сможет вас выслушать, не бойтесь обращаться за помощью к психологу, если в вашем окружении не нашлось человека, способного помочь и стать опорой в ситуации потери близкого.
Один из действенных способов разделить свое горе с другими и облегчить душу – некролог. Не зря в советское время некрологи пользовались спросом, они всегда были уместны и читаемы. Да что в советское время, даже сейчас лучшие западные мегаполисные СМИ печатают некрологи. Это своего рода традиция. Заметки о смерти людей, соболезнования, благодарности, которые печатают в таких разделах, всегда вызывают интерес людей, они читаемы и популярны. Каждый из нас, просматривая некрологи, как бы отдает частицу себя, мы сочувствуем и сопереживаем людям, понесшим утрату и это хорошо! Это и значит, что мы люди, все мы живые и нам не безразлично чужое горе. А если нам не безразлично чужое горе, то и мы, оказавшись в ситуации потери и утраты, точно не останемся одни.
Выражать свои соболезнования – обязательно нужно. Поделиться горем и светлой памятью об ушедшем, это лучшее, что можно сделать в знак светлой грусти об умершем человеке. Как это сделать сейчас? Очень просто! Поделиться своими чувствами в 21 веке можно с помощью онлайн некролога.
Это запись, которая не потеряется со временем, это не газета, которую можно порвать, потерять и забыть где-то. Онлайн некролог можно всегда быстро найти. Так же данный вид некролога – это свобода выражения мыслей, рассказ, стих, любой текст, фото и видео может быть прикреплено в память об ушедшем человеке. Такой формой выражения своей утраты можно легко поделиться с родственниками и родными, даже теми, кто живет очень далеко, достаточно переслать ссылку по почте или в социальных сетях.
Онлайн некролог навсегда останется с вами, став частью жизни, в годовщину смерти, день рождения или значимую для вас дату вы всегда сможете поделиться воспоминаниями с друзьями и родными. Такая форма выражения боли и утраты поможет справиться с вашим горем и проводить близкого человека в последний путь с наибольшим почтением.
Справки по телефону 2-15-51 , 2-70-12, 8-913-947-84-69