Чуть не раздавил переходящего железнодорожные пути в наушниках мужчину поезд под Новосибирском

В минувшие выходные в районе остановочной платформы Барышево поездом травмирован мужчина

Сообщение о травмировании человека поступило в дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Инская в минувшую субботу около 7 часов утра. Машинист электропоезда, следуя по перегону станция Изынский - станция Инская, в районе остановочной платформы Барышево применил экстренное торможение для предотвращения наезда на человека, однако столкновения избежать не удалось.

Транспортные полицейские установили, что 34-летний местный житель слушал музыку через наушники и переходил железнодорожные пути в неустановленном месте с надетым на голову капюшоном. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в медицинское учреждение с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломами и ушибами.

Транспортная полиция напоминает о правилах безопасного поведения на объектах железной дороги. Переходить пути следует только в строго установленных местах по пешеходным мостам, тоннелям или пешеходным настилам, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров. Безопасным расстоянием для движения вдоль железнодорожного пути считается пять и более метров до ближайшего рельса. Категорически запрещено стоять в междупутье при прохождении встречных поездов!

Источник: пресс-служба УТ МВД России по СФО