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Закупила на 178 млн рублей инсулина Новосибирская область. Должно хватить на 4 месяца

17:45 25.01.2021 Фото: pixabay.com
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Чтобы максимально упростить выдачу льготных лекарственных препаратов, министерство здравоохранения Новосибирской области сейчас разрабатывает механизм удаленной выписки рецепта.

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В регионе сформирован четырехмесячный запас инсулина

По данным областного минздрава, в настоящее время на склад «Новосибоблфарма» поступил инсулин на сумму 178 млн рублей, закупленный министерством здравоохранения на 2021 год в третьем квартале прошлого года. Имеющегося количества достаточно для обеспечения региональных и федеральных льготников минимум на четыре месяца.
Согласно действующему законодательству Российской Федерации лекарственные препараты, включая инcулин, закупаются по международному непатентованному наименованию. По торговому названию лекарства закупаются и выдаются пациентам индивидуально, в случае непереносимости, и только по решению врачебной комиссии. Единичные случаи обращений по поводу невыдачи инсулина в конце 2020 и начале 2021 года касались только обеспечения препаратами именно по торговому названию. Все подобные обращения всегда оперативно отрабатываются с каждым пациентом.

Руководитель региональной общественной организации поддержки людей с сахарным диабетом «Диалайф» Анастасия Смолина подтверждает, что дефицита инсулина в регионе нет. «К нам в «Диалайф», разумеется, тоже обращаются пациенты по поводу проблем, связанных с обеспечением инсулином. Как правило, это конкретные препараты определенной торговой марки. Все данные мы передаем минздраву. И, нужно сказать, минздрав старается разобраться и достаточно быстро решить вопрос и обеспечить инсулином каждого человека, который обратился. Даже 30 и 31 декабря такие ситуации отрабатывались. Но тут нужно понимать, что для того, чтобы разобраться, необходимо личное обращение конкретного человека».

Как пояснила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова, чтобы максимально упростить выдачу льготных лекарственных препаратов, министерство здравоохранения Новосибирской области сейчас разрабатывает механизм удаленной выписки рецепта. «Мы планируем внедрить телемедицинские консультации по вопросам льготного лекарственного обеспечения, в том числе – выписку рецепта в электронном виде. Готовый рецепт будет ждать пациента уже в аптеке. Разумеется, если человек находится на динамическом диспансерном наблюдении в поликлинике, а его состояние стабильное. Это позволит сократить визиты больных с хроническими заболеваниями в поликлиники», – отметила она.

С вопросами по поводу обеспечения инсулином пациенты могут обращаться напрямую к специалистам министерства здравоохранения региона по телефонам: 238-62-73, 238-62-76, 238-62-79.

Источник: nso.ru

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