Чем лечить генитальный герпес

Герпес – это самая распространенная болезнь, которая передается половым путем

Герпес – это самая распространенная болезнь, которая передается половым путем. Причем заболеть может любой человек, ведь в большинстве носителей генитального герпеса симптомы обычно не проявляются. Учитывая это, герпес активно распространяется.

Что это за заболевание

Генитальный герпес – это вирусное заболевание слизистых оболочек половых органов, характеризующееся появлением сгруппированных пузырьков, которые впоследствии образуют эрозии и язвы. Период обострения характеризуется ощущением жжения, отеком, гиперемией, увеличением паховых лимфоузлов и нарушением общего самочувствия. Генитальный герпес рецидивирует, иногда способствует развитию дополнительных осложнений, например, снижению общего и местного иммунитета, развитие бактериальных инфекций половых органов, поражение нервной системы, у женщин может приводить к раку шейки матки.

Герпес у женщин

По статистике женщины болеют чаще мужчин. Генитальный герпес у женщин поражает наружные половые органы, промежность и анус, уретру, внутреннюю поверхность бедра. Особое внимание уделяется женщинам с герпесом, которые планируют забеременеть или на момент обнаружения проблемы вынашивают ребенка. Лечение не отличается от такого же у мужчин.

Герпес у мужчин

Чаще всего высыпания появляются на головке полового члена, на крайней плоти. Немного реже поражается уретра, что может сопровождаться развитием уретрита и простатита. Лечение не отличается от такового, как у женщин.

Причины возникновения

Генитальный герпес провоцируется вирусами простого герпеса первого и второго типа. Первичное инфицирование вирусами простого герпеса первого типа обычно происходит в детском возрасте. По статистике в 6-7 лет у детей уровень заболеваемости составляет около 50%. Передается вирус воздушно-капельным путем. Причем высокая плотность населения способствует быстрому распространению инфекции.

Повторное инфицирование происходит через половые отношения. Отмечается высокий процент заболеваемости среди молодежи (20-30 лет). Это связано с ранним началом половой жизни, беспорядочными сексуальными связями, частой сменой половых партнеров, небрежным отношение к методам барьерной контрацепции. Источником заражения может стать не только язва на слизистой оболочке, а также кожный покров с микротрещинами.

К факторам риска заболевания генитальным герпесом относят:

заражение через предметы личной гигиены;

самостоятельный перенос вируса герпеса руками (аутоинокуляция), например, с лица на слизистую половых органов

возможность заражения от беременной женщины к ребенку во время родов, при прохождении ребенка по родовым путям;

трансплацентарный способ инфицирования (через плаценту);

восходящим путем через цервикальный канал в полость матки.

При контакте с вирусом герпеса иммунная система реагирует выделением специфических антител. Если уровень иммунных реакций достаточный, то клинические проявления заражения отсутствуют. Возбудитель генитального герпеса находится в латентном состоянии в нервных ганглиях (узлах, местах скопления нервных клеток). Если же реактивность иммунной системы снижается, вирус активизируется и проявляется высыпаниями и неврологическими болями.

Иммунная система может снижать свою эффективность через:

гиповитаминоз;



хронический стресс;переохлаждения;перегрев;изменения климата;при ОРВИ.

Симптомы и признаки

Вирус простого герпеса человека первого и второго типа может одинаково вызывать первичные и повторные инфекции. Обычно протекание болезни зависит от состояния иммунной системы человека и генетических особенностей вируса. Первичное инфицирование ВПГ-1 и ВПГ-2 характеризуется общими симптомами и высоким процентом осложнений, а рецидивирующий герпес наоборот имеет менее выраженные симптомы и периодические ремиссии. Частые обострения процесса обычно характерны для пациентов с иммунодефицитами. ВПГ-1 протекает легче, чем ВПГ-2.

Первичный генитальный герпес

Внешнее проявление связано с поражением слизистых оболочек и системными симптомами. К первым признакам генитального герпеса относятся:

гиперемию слизистых оболочек половых органов;

появление пузырьков на коже

появление эрозий и язв.

Общие симптомы:

головная боль

боли в мышцах;

повышение температуры тела.

Другие симптомы и признаки:

возможно увеличение паховых лимфатических узлов;

выделения из влагалища и пениса;

сильный зуд;

отек слизистой оболочки;

неприятное или болезненное мочеиспускание.

Рецидивирующий герпес

Повторное обострение болезни возникает в 50-75% случаев, имея в анамнезе острую герпетическую инфекцию. Обычно симптоматика проявляется вяло. Выделяют три формы:

легкую (обострение не более 3 раза в год);

среднюю (обострение от 4 до 6 раз в год);

тяжелую (ежемесячно).

Симптомы обострения:

За день до начала многие пациенты отмечает гиперемию кожи половых органов. Возможны невралгии крестцового отдела позвоночника.

Впоследствии появляются пузырьки, которые сохраняются 5-8 суток.

Пузырьки лопаются, формируются язвы.

На фоне болезни снижается качество жизни пациента. Среди общих признаков генитального герпеса можно выделить бессонницу, снижение аппетита, депрессию, апатию, неприятное посещение туалета. Неврологические осложнения возникают очень редко, обычно у людей с иммунодефицитами.

Атипичный генитальный герпес

Атипичная форма генитального герпеса протекает стерто. Обычно проявляется в виде хронического воспаления внешних и внутренних половых органов (вульвовагинит, эндоцервицит, цистит, уретрит, простатит). Диагноз определяется благодаря лабораторному подтверждению болезни. Атипичные формы герпетической инфекции проявляются в 65% случаев.

Для этой формы характерны:

слабо выраженный отек;

жжение и зуд;

у женщин обильные выделения, называемые бели;

эритема (покраснение кожи);

маленькие пузырьки;



увеличение лимфатических узлов.

Инфекция может подниматься восходящим путем (мочеполовым). Чем выше она поднимается, тем более серьезные будут последствия.

Диагностика заболевания

Установления окончательного диагноза базируется на:

клиническом осмотре;

лабораторных методах исследования.

Предварительный диагноз "генитальный герпес" устанавливается на приеме у врача. На слизистой оболочке обнаруживаются пузырьки и язвочки на эритематозной основе, что не характерно для других инфекций. Герпетическую язву надо дифференцировать с сифилитической. Также врач учитывает жалобы пациента, данные анамнеза жизни и болезни (когда началось, с чем связывает, были рецидивы в прошлом).

Лабораторные методы определения наличия ВПГ базируются на изучении соскобов из влагалища, шейки матки, мазке из уретры и тому подобное. Отсутствие вируса в результатах анализа не является основанием для исключения возможности заболевания ВПГ-1 или ВПГ-2 ведь вирус выделяется не всегда. Кроме этого метод имеет ограниченную чувствительность к выявлению возбудителя болезни.

Для диагностики используют высокоточные серологические тесты. Основная задача – найти антитела к ВПГ-1 и ВПГ-2, которые появляются в первые недели после заражения и постоянно находятся в крови. Серологические реакции на ВПГ используют для:

исследования пациентов, у которых нет генитальных поражений, однако есть потребность пройти тест, или если пациенты самовольно захотели пройти исследования (например, если когда-то были генитальные обострения);

определение рисков рецидива инфекции;

выявление беременных женщин, которые не имеют проявлений болезни, однако могут заразить ребенка во время родов;

определение риска инфицирования здорового человека от партнера, который уже имеет генитальный герпес.

Для диагностики генитального герпеса используется также высокоточный метод – полимеразная цепная реакция. С помощью нее находят ДНК возбудителя в организме, также устанавливают конкретный генотип вируса.

Кроме этого используют метод иммунофлюоресценции для выявления специфических антигенов герпеса.

Генитальный герпес при беременности

Наибольшую опасность для беременных женщин представляет первичный генитальный герпес, если раньше не оказалось проявлений болезни. Опасность проявляется в:

возможных пороках развития плода, если заболевание произошло в первый триместр, когда происходит закладка органов и тканей;

возможной передачи вируса от матери к плоду через плаценту (трансплацентарно), что приводит к возможному поражению нервной ткани ребенка;

генитальный герпес может стать причиной выкидыша и уродства плода или его гибели.

При атипичной форме генитального герпеса беременные женщины дважды проходят исследования в последние 6 недель перед родами. Если в результатах выявляется возбудитель герпеса, назначается плановое кесарево сечение для предупреждения инфицирования новорожденного.

Лучшим вариантом уменьшения любых рисков, связанных с беременностью и развитием ребенка является исследование на вирус простого герпеса человека до беременности, а также в каждый триместр.

Лечение и возможные последствия

На сегодняшний день основная задача терапии – снижение распространенности вируса и проявлений симптомов при тяжелых первичных инфекциях. Однако даже своевременное лечение первичной инфекции не предотвращает возможные рецидивы. Современные лекарства уменьшают время проявления болезни, однако не могут навсегда уничтожить вирус.

Назначается общая противовирусная терапия в комбинации с препаратами интерферона. Возможно одновременное использование общих и местных средств для лечения герпеса. Существуют препараты, сочетающие в себе противовирусные лекарства, интерферон и лидокаин для уменьшения болевых ощущений.

Сопутствующее могут назначаться местные обезболивающие препараты для уменьшения чувства зуда и жжения, нестероидные противовоспалительные средства.

Лекарство должен подбирать только врач, ведь неконтролируемый прием таблеток приводит к появлению устойчивости вируса герпеса к препаратам.

Возможные последствия неконтролируемого протекания генитального герпеса:

Острая форма болезни у людей со слабой иммунной системой, например, на последней стадии ВИЧ ВПГ-1 может вызвать тяжелые симптомы и частые рецидивы. Например, энцефалит или кератит.

Развитие неонатального герпеса через контакт ребенка с родовыми путями во время родов. Заболевание встречается очень редко (10 случаев на 100 000 в мире), однако может приводить к неврологической инвалидности или летальному исходу. У женщин, перенесших генитальный герпес до беременности, риск передачи ВПГ детям очень низкий.

Психосоциальные последствия. Генитальный герпес может влиять на качество сексуальной жизни, однако впоследствии происходит приспособление к жизни с инфекцией.

Профилактика генитального герпеса

Профилактика – лучший метод лечения генитального герпеса. Меры защиты от ВПГ-1 и ВПГ-2 сочетают в себе ответственное отношение к своей жизни:

использование презервативов при случайных половых контактах (хотя инфицирование возможно и через микротрещины и травмы слизистой оболочки и кожи). Зараженный партнер должен сказать об этом, даже если сейчас нет никаких симптомов заражения, ведь инфицирование возможно и в спокойный период;

постоянный сексуальный партнер;

возможно использование антисептиков для обработки кожи, на которую могли попасть вирусы;

поддержание общего состояния организма: не переохлаждаться, не перегреваться;

слежение за своей гигиеной, мытье рук особенно, если есть проявления герпеса на лице;

планирование беременности;

сдавать анализы перед родами, планировать возможное кесарево сечение если лабораторное исследование подтвердит болезнь.

Итак генитальный герпес – это хроническая рецидивирующая болезнь, вызываемая вирусом простого герпеса первого и второго типа. Возбудитель может находиться в латентном состоянии долгое время, однако возможны рецидивы. Обычно на количество рецидивов влияет состояние иммунной системы и некоторые сопутствующие факторы, например, переохлаждение, начало менструации, гормональные препараты и др. Лучший метод лечения – это профилактика, ведь сейчас нет препаратов, которые полностью уничтожают вирус.

Источник: isida.ua