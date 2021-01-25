Переболели коронавирусом дважды, уверен 1% жителей Бердска. Болели ли вы - пройдите опрос

Большинство читателей «Курьер. Среда. Бердск» считают, что, возможно, переболели вирусом, но тест не сдавали.

Коронавирус появился в России год назад

Сколько людей переболели коронавирусом в Бердске, и сколько перенесли ли это заболевание бессимптомно и, соответственно, без лечения, интересует читателей «Курьер. Среда. Бердск».

В группе «Курьер. Среда. Бердск» Вконтакте был размещен материал "Не ставить прививку от коронавируса призвала переболевших Голикова". По словам вице-премьера, клеточный иммунитет, скорее всего, сохраняется и сможет защитить организм в случае встречи с вирусом. Снизу теста опрос «Вы болели коронавирусом. Было предложено несколько вариантов ответов: «да», «нет», «возможно, но тест не сдавал», «уже два раза», «затрудняюсь ответить». Днем 25 января проголосовали 350 человек. Самое большое количество голосов, 31,61%, в графе «возможно, но тест не сдавал». На втором месте, 29, 89%, отрицательный ответ. Утвердительно ответили 28,84% респондентов. Но самое удивительное - из числа опрошенных 1,15% ответили, что переболели коронавирусом уже два раза. Затруднились ответить на вопрос 8,6%.

Некоторые читатели оставили комментарии по данному опросу.

Елена Репина:

-Не болела, не ношу маску и не собираюсь ставить эту прививку. Мне мое здоровье важнее.

Игорь Третьяков:

-Насколько я понял, маску следует носить не столько, чтобы себя обезопасить, сколько, чтобы других не заразить. Вы на все 100% уверены, что не заболеете?

Елена Репина:

-Уверена на 200%. Иммунитет хороший, я в СССР росла, всякой гадостью не пичкали с детства.







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